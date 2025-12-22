مقره قريب من حكومة آبي أحمد، وزير ري سابق يكشف علاقة الاتحاد الأفريقي بسد النهضة

18 حجم الخط

الإتحاد الأفريقي وإثيوبيا، كشف الدكتور محمد نصر علام، وزير الري السابق، عن علاقة الاتحاد الإفريقي ببناء سد النهضة الإثيوبي، الذي أقامته حكومة آبي أحمد على النيل الأزرق، المصدر الرئيسي لمياه النيل القادمة لمصر، وأقيم بدون إخطار لدولتي المصب مصر والسودان.

دور الاتحاد الأفريقي في إقامة سد النهضة

وأكد الدكتور محمد نصر علام أن سد النهضة أقيم، من قبل إثيوبيا، بدون أي دراسات توضح أضرار السد على مصر والسودان، وادعت أثيوبية أنها قامت بإعداد دراسة إنشائية حديثة للسد من خلال شركة استشارية دولية، لكنها لم تسلم مصر نتائج هذه الدراسة.

وقال الدكتور نصر علام: إن "بعض المفاوضات مع إثيوبيا، التي استمرت نحو 14 عامًا، برعاية الاتحاد الأفريقي مرة، والولايات المتحدة والبنك الدولى مرة، ومفاوضات بين الفنيين ووزراء الخارجية وقيادات الدول الثلاث بدون فائدة حقيقية".

وعن دور الاتحاد الأفريقي في إقامة سد النهضة، قال نصر علام: "بوضوح" الاتحاد الأفريقي "الموقر" مقره فى العاصمة الأثيوبية بالقرب من مقر الحكومة الأثيوبية، وهذه الحكومة هى التى أقامت السد على النيل الأزرق بدون إخطار مصر والسودان، وبدون دراسات لتداعيات هذا السد على دولتى المصب. وأقرت الدولة الأثيوبية فى إعلان المبادئ عام ٢٠١٥ بمسئوليتها بالقيام بدراسات لتداعيات السد على دولتى المصب، وذلك عن طريق شركة استشارية دولية".

وأضاف الدكتور محمد نصر علام: "أقرت أثيوبيا أيضا فى إعلان المبادئ بأنها على ضوء نتائج دراسة تداعيات السد، سوف تقوم بالاتفاق مع دولتى المصب على قواعد ملء السد وتشغيله وبما لا يسبب ضررا لمصر والسودان".

إثيوبيا لم تقم بأي دراسات لتقييم أضرار السد

وأكد الدكتور محمد نصر علام عدم قيام إثيوبيا بعمل دراسات لتقييم أضرار السد على مصر والسودان، فقال: "وحتى الآن لم تقم أثيوبيا بدراسة تداعيات السد على دولتى المصب، وهى أحد شروط ومكونات الإخطار المسبق فى القانون الدولى للأنهار الدولية المشتركة. ولكن أثيوبيا كالعادة، لا تهتم بالقانون الدولى ولا تهتم بجيرانها!!"

وتابع نصر علام: "وحتى الآن لم تقدم أثيوبيا لدولتى المصب ما يثبت السلامة الإنشائية لهذا السد. علما بأن السد يقع بالقرب من الحدود الأثيوبية السودانية، ولا قدر الله إذا حدث انهيار للسد، فإنه لن يؤثر على أثيوبيا وسلامة شعبها، ولكنه سوف يزيل مدن سودانية كاملة!!"

وعن موقف الاتحاد الأفريقي من سد النهضة، قال الدكتور محمد نصر علام: "نستكمل شجوننا مع الاتحاد الأفريقي "الموقر" والسد الأثيوبي المخالف لكل القوانين الدولية والاتفاقيات التاريخية".

ووجه محمد نصر علام رسالة لـ الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة: " اتحادنا الأفريقي الموقر، من الممكن تلخيص إشكالية السد الإثيوبي فى عدة نقاط رئيسية:

١. استغلت إثيوبيا الأحداث الداخلية فى مصر فى يناير ٢٠١١، وأعلنت عن وضع حجر أساس لسدها فى احتفال كبير، دعت له كل من هب ودب إلا مصر والسودان، بل لم تخطرهما بالسد.

٢. لم تقم بدراسة إنشائية تناسب السد وحجمه الضخم، ولم تقم بدراسة تداعياته السلبية على دولت المصب.

٣. ادعت إثيوبيا أنها قامت بإعداد دراسة إنشائية حديثة للسد من خلال شركة استشارية دولية، ولكن لم تسلم مصر أو السودان صورة منها أو حتى شهادة بأمان السد حتى تاريخه.

٤. أقنعت إثيوبيا مصر والسودان بالتفاوض معها حول قواعد ملء وتشغيل السد، بدلا من قيام استشارى دولى بوضع إطار عام لها من خلال دراسة تداعيات السد على دولتى المصب، ووافقت مصر والسودان مضطرين.

فشل المفاوضات مع إثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي

٥. استنزفت أثيوبيا ١٤ عاما من المفاوضات مع دولتى المصب، فى مفاوضات غير مثمرة من خلال المناورة والتراجع عن التفاهمات السابقة.

٦. وكانت بعض هذه المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي مرة، والولايات المتحدة والبنك الدولى مرة، ومفاوضات بين الفنيين ووزراء الخارجية والجهات الأمنية والسيادية بل وقيادات الدول الثلاث بدون فائدة حقيقية.

٧. وتم رفع الشكوى لمجلس الأمن أكثر من مرة، وفى إحداها تم التوصية برفع الأمر للاتحاد الأفريقي للقيام بما يلزم، ولم يتم تحقيق شيئا يذكر.

٨. ثم قامت إثيوبيا فجأة بالإعلان عن استكمال السد وافتتاحه وتشغيل مفيض الطوارئ (شئ عجيب) لتتساقط المياه من أعلى السد كالشلال، بينما نجد أن معظم توربينات السد لا تعمل، وإنتاج الكهرباء محدود!! والهدف الوحيد الذى تحقق هو ملء السد بالمياه لحرمان مصر والسودان منها".

وأكد الدكتور نصر علام أن فيضان جاء للنيل الأزرق هذا العام متأخرًا نسبيًا، وكان السد وقتها ممتلأ بالمياه، فتم التخلص من مياه الفيضان مباشرة للمحافظة على السد مما أغرق السودان بالفيضان، وسبب عدة مشاكل فى مصر".

وقال نصر علام: "حاليًا تقوم إثيوبيا منفردة بتشغيل السد، بدون خبرة، وبدون أى اعتبار أو توصيل معلومات لدولتى المصب!!"

وأوضح الدكتور محمد نصر علام أن "أثيوبيا على مرأى ومسمع من الاتحاد الأفريقى والدول الأفريقية مجتمعة، تقوم بمخالفة القانون الدولي وتقيم سدًا ضخمًا جدا بدون إخطار مسبق لدولتى المصب، وبدون إعداد دراسات بيئية لتداعيات السد على الـدولتين، ولا حس ولا خبر من القارة وشعوبها.

مفاوضات فاشلة لإثيوبيا والاتحاد الأفريقي يسوف

وأشار الدكتور نصر علان إلى "إثيوبيا تستنزف الوقت (١٤ عاما) من مفاوضات غير مجدية مع دولتى المصب تحت مسمى البحث عن قواعد ملء وتشغيل السد، ثم تطلب تغيير المفاوضات للاعتراف اولا بحصة مائية لها خصما من حصتى مصر والسودان!! وتتوقف المفاوضات نهائيا ولم نسمع بعدها حتى عن تساؤل من دولة أو منظمة أفريقية".

وأكد نصر علام أن "إثيوبيا تقوم، على مسمع ومرأى الجميع، وعلى رأسهم الاتحاد الأفريقي المبجل، بافتتاح وتشغيل وملء السد منفردة وبمعزل عن دولتى المصب، والكل فى صمت هائل مميت".

وأوضح محمد نصر علام فشل إثيوبيا في إدارة السد، فقال: "وتفشل إثيوبيا فى تشغيل السد، فى أول شهرين لتشغيله، مما أغرق السودان وسبب مشاكل مائية فى مصر، والدول الأفريقية والاتحاد المبجل فى صمت وتجاهل تام، احنا مالنا!!"

وقال نصر علام عن حد الفقر المائي الذي وصل إليه المواطن المصري: "مصر التى يبلغ نصيب المواطن فيه من المياه ٥٠٠ متر مكعب سنويا ( أى ٥٠٪ فقط من أدنى حد للفقر المائي)، بمعنى دارج مصر تعاني "أنيميا مائية حادة" يعيشها ١١٠ مليون مواطن، وفوق ذلك تهددها أثيوبيا باقتطاع جزء من حصة الدولة المائية!!"

وأضاف وزير الري السابق "وعندما تصرح مصر بأنها لن تسمح بالمساس بحصتها المائية، وتبدأ فى تحركاتها السياسية فى المنطقة حفاظًا على حياة شعبها وبقاء دولتها، نجد الاتحاد الأفريقي يطالب بالهدوء ومزيد من الحوار!!"

ونظرا لاحترامي لقارتنا وشعوبنا العظيمة والاتحاد الأفريقي، لن أزيد!! بالرغم من حزنى الشديد على شعوبنا ودولنا التى مازالت توجه سياسيًا وأمنيًا من قبل دول غربية وصهيونية وغيرهم!! ولله الأمر من قبل ومن بعد".

