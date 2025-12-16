حلم إثيوبيا في البحر الأحمر ضاع، باحث بالشأن الإفريقي: اتفاق أممي ينهي تطلعات أديس أبابا

18 حجم الخط

حلم إثيوبيا في البحر الأحمر، كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن استحالة تحقيق الحلم الإثيوبي، بالتوسع وإيجاد منفذ لها على البحر الأحمر من خلال احتلالها لميناء عصب في إريتريا، مستعينة بإتفاقية الجزائر التي تم توقيعها بين إثيوبيا وإرتيريا في عام 1998، وأقرتها الأمم المتحدة.

إثيوبيا تستخدم الاتفاقات الإستعمارية وفق مصالحها

وأكد الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم أن اللجنة التي أقرتها الأمم المتحدة لحل النزاع بين إثيوبيا واريتريا حددت الحدود بين البلدين، بالرجوع إلى المعاهدة الاستعمارية ذات الصلة، والتي تحاول إثيوبيا التعلل بها لرفض اتفاقاتها الموقعة مع الدول، مع مراعاة التعديلات التي أُدخلت وأقرت إثيوبيا بالحدود، كدولة حبيسة ليست لها منافذ بحرية، ولكن عند ترسيم الحدود في القطاع الأوسط والغربي، نشأ خلاف بين البلدين إثيوبيا وإريتريا.

وقال الباحث هاني إبراهيم عن الاتفاقات الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا والتي تمنع إثيوبيا من الوصول لميناء عصب على البحر الأحمر: "الاتفاقيات الحدودية أو ما يطلق عليها الاستعمارية " بيتم استخدامها من إثيوبيا وفقًا للمصالح فقط، وبمناسبة 25 سنة على اتفاقية الجزائر بالتزامن مع دعوات منفلتة تدعي أحقية اثيوبيا في ميناء عصب".

وأكد الباحث هاني إبراهيم أنه "في مايو 1998، اندلع نزاع مسلح بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ودولة إريتريا. وفي 12 ديسمبر 2000، أبرمت حكومتا إثيوبيا وإريتريا اتفاقية الجزائر، التي أنهت الأعمال العدائية العسكرية، ونصت، من بين أمور أخرى، على إنشاء لجنة الحدود، وكُلفت لجنة الحدود بترسيم وترسيم حدود المعاهدات الاستعمارية استنادًا إلى المعاهدات الاستعمارية ذات الصلة (1900، 1902، و1908) والقانون الدولي المعمول به".

وتابع هاني إبراهيم: "اتخذت لجنة الحدود من لاهاي مقرًا لها، بينما تولت محكمة التحكيم الدائمة مهام التسجيل، وقدم قسم الخرائط التابع للأمم المتحدة الدعم الفني. وعُيّن رئيس قسم الخرائط التابع للأمم المتحدة سكرتيرًا للجنة الحدود. وكما نصت عليه اتفاقية الجزائر، قام السكرتير بمراجعة ادعاءات وأدلة الطرفين، وحدد أجزاء الحدود غير المتنازع عليها".

تحديد الحدود بين إثيوبيا وإريتريا وفقًا لاتفاقية الجزائر

وعن تحديد الحدود بين إثيوبيا وإريتريا من خلال اتفاقية الجزائر، قال هاني إبراهيم: "في المادة 4 (1) من اتفاقية الجزائر، أكدت الأطراف مجددًا مبدأ احترام الحدود القائمة عند الاستقلال، كما أقرته قمة منظمة الوحدة الأفريقية في القاهرة عام 1964 (مبدأ الوضع القائم). وقد راعت لجنة الحدود، في قرارها بشأن ترسيم الحدود، هذا المبدأ، بالإضافة إلى دور سلوك الأطراف اللاحق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأنشطة الميدانية التي تُظهر ممارسة السلطة السيادية".



وأوضح الباحث هاني إبراهيم تحديد المعاهدات لحدود إثيوبيا، فقال: "وتناولت المعاهدات الاستعمارية لعام 1900 و1902 و1908، على التوالي، القطاعات الوسطى والغربية والشرقية من الحدود. وفي كل قطاع من هذه القطاعات، حددت لجنة الحدود الحدود بالرجوع إلى المعاهدة الاستعمارية ذات الصلة، مع مراعاة التعديلات التي أُدخلت، عند الاقتضاء، بناءً على سلوك الأطراف اللاحق. حددت لجنة الحدود وصفها للحدود كما هو مُقرر في قرار بالإجماع بتاريخ 13 أبريل 2002".

خلاف إثيوبيا وإريتريا في ترسيم الحدود

وأكد أن "الجزء الثاني من ولاية لجنة الحدود كان ترسيم الحدود. وبمجرد صدور قرار الترسيم، أعلن الطرفان قبولهما الكامل للقرار، وطلبا من لجنة الحدود الإسراع في عملية الترسيم".

وأشار الباحث هاني إبراهيم إلى إصدار لجنة الحدود توجيهات بترسيم الحدود بين إثيوبيا وإرتيريا، فقال: "أصدرت لجنة الحدود توجيهات الترسيم في 8 يوليو 2002، وأنشأت مكاتب ميدانية في أسمرة وأديس أبابا وأديغرات. وبين مارس وأغسطس 2003، أنجزت لجنة الحدود جزءًا من الترسيم في القطاع الشرقي".

وأضاف: "وعندما حاولت لجنة الحدود البدء في الترسيم في القطاعين الأوسط والغربي، نشأ خلاف بين الطرفين بعد أن شككت إثيوبيا في بعض أجزاء قرار الترسيم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.