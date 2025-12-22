18 حجم الخط

نهائي السوبر الإيطالي، يستضيف ملعب الأول بارك، مساء اليوم الاثنين مباراة نابولي وبولونيا، في نهائي كأس السوبر الإيطالي.



ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فمن غير المتوقع أن يُجري المدرب أنطونيو كونتي، تغييرات على تشكيل نابولي الأساسي لنهائي كأس السوبر ضد بولونيا، بينما من المرجح أن يعتمد الأخير على تيس دالينجا في الهجوم.

ويتعين على الفريق البارتينوبي التعامل مع غياب المصابين، أليكس ميريت، وكيفن دي بروين، وبيلي جيلمور، وفرانك زامبو أنجويسا، بينما سيغيب عن بولونيا كل من فيديريكو بيرنارديسكي، ولوكاس سكوروبسكي، وريمو فرويلر، ونيكولو كاسالي.

ولن يغير كونتي التشكيل الذي فاز على ميلان يوم الخميس الماضي، مما يعني أن خوان خيسوس سيحصل على فرصة اللعب في قلب الدفاع، تاركًا أليساندرو بونجورنو على مقاعد البدلاء.

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي ضد بولونيا في نهائي السوبر الإيطالي

نابولي (3-4-3): ميلينكوفيتش سافيتش، دي لورينزو، رحماني، خوان جيسوس، بوليتانو، لوبوتكا، مكتوميناي، سبينازولا، ديفيد نيريس، هويلوند، إلماس.

بولونيا (4-2-3-1): رافاليا، هولم، هيجيم، لوكومي، ميراندا، فيرجسون، بوبيجا، أورسوليني، فابيان، كامبياجي، دالينجا.

الطريق إلي نهائي السوبر الإيطالي

ووصل نابولي، إلى المباراة النهائية بعدما أقصى نظيره ميلان من الدور نصف النهائي بفوز مستحق بثنائية نظيفة.

أما بولونيا فوصل لهذه المرحلة بعد التغلب على إنتر، في الدور قبل النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

