قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بمدينة الشروق

18 حجم الخط

أعلن جهاز مدينة الشروق قطع الكهرباء اليوم الإثنين عن المنطقة السابعة، عمارات، وذلك لإجراء أعمال الصيانة وذلك من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بحركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، وذلك في ضوء ظروف العمل ومتطلباته خلال الفترة المقبلة.

ونص القرار على تكليف المهندس محمد عبد الله يوسف محفوظ، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بالقيام بأعمال مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندسة مروة حسین أمین أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بالعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة العاصمة الجديدة، والمهندس بسام محمد الشيخ عبد الوهاب، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.

حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن

كما نص القرار على تكليف المهندس محمد عادل المرسي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الجديدة، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمد متولي صابر عبد ربه، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس أحمد محمود حسن أحمد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة.

كما أعلن جهاز القاهرة الجديدة، برئاسة المهندس أحمد رشاد الشريف، بدء تسليم وحدات بعض العمارات بمشروع سكن مصر اعتبارًا من الأحد 21/ 12/ 2025، وحددت مواعيد التسليم كالتالي:

• 21/ 12: عمارة 89

• 23/ 12: عمارة 62

• 25/ 12: عمارة 66

• 28/ 12: عمارة 95

• 30/ 12: عمارة 96

• 04/ 01: عمارة 52

• 08/ 01: عمارة 113

• 11/ 01: عمارة 114

• 15/ 01: عمارة 115

• 18/ 01: عمارة 65

• 20/ 01: عمارة 27

• 22/ 01: عمارة 50

وأكد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس الجهاز، أن الجهاز حريص على تسليم الوحدات بصورة منظمة وسلسة ودعم المواطنين في جميع الإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.