"الإسكان" تُعلن بيع محال تجارية وأراضٍ بأنشطة حرفية وصيدليات بـ4 مدن جديدة

عُقدت جلسة مزاد العلني بمقر جهاز مدينة طيبة الجديدة، وأسفرت عن بيع 10 قطع أراضٍ مخصصة لأنشطة ورش حرفية بالمنطقة الصناعية، بمساحة 300 متر مربع للقطعة الواحدة. في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تعزيز الاستثمار، وتكثيف الجهود لتلبية احتياجات المواطنين داخل المدن الجديدة، وتوفير فرص عمل.



وفي مدينة العاشر من رمضان، تم بيع 22 محلًا تجاريًا بالإضافة إلى صيدليتين، بعدد من الأسواق التجارية داخل مواقع متنوعة بالمدينة، وسط إقبال ملحوظ من المستثمرين والمتقدمين للمزاد، بما يعكس حالة النشاط التي يشهدها السوق التجاري بالمدينة.

وفي مدينة برج العرب الجديدة، تم بيع 13 محلًا تجاريًا بمساحات متنوعة داخل عدد من الأسواق التجارية بالمدينة.

كما نظم جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، جلسة مزاد علني تضمنت بيع 8 محال تجارية ومطعم وصيدلية بمساحات متنوعة بمختلف المناطق بالمدينة.

جدير بالذكر أن جلسات المزاد، عقدت بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، إلى جانب أعضاء لجنة المزاد، وذلك تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.

وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمنطقة الاتحاد العربي بمدينة العبور الجديدة، الذين تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية الأحد 18 يناير المقبل.





