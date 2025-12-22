الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

يضم وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات، وفد تركي في ‎دمشق

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو
18 حجم الخط

أفادت وكالات إخبارية، اليوم الإثنين، بوصول وفد تركي إلى ‎العاصمة السورية دمشق، يضم وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات التركية.

وقالت الخارجية التركية: زيارة الوفد التركي لدمشق ستبحث المخاطر الأمنية بجنوب ‎سوريا على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية.

وتابعت الخارجية التركية: الزيارة ستناقش سير تنفيذ اتفاق 10 مارس المرتبط مباشرة بأولويات الأمن القومي التركي.

الشرع يهنئ الشعب السوري برفع العقوبات

في سياق آخر، هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الجمعة، الشعب السوري برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

وبحسب شبكة «العربية»، قال الرئيس السوري: "بإرادة السوريين ودعم الأشقاء طويت صفحة المعاناة وبدأت مرحلة البناء.. يدا بيد نمضي نحو مستقبل يليق بشعبنا ووطننا".

وشكر أحمد الشرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على رفع العقوبات عن سوريا، كما وجه الشكر لولي العهد السعودي وأمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جهودهم لرفع العقوبات.

رفع العقوبات عن سوريا

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل، التي تضمنت بنودًا كثيرة، على رأسها إلغاء «عقوبات قيصر» على سوريا. 

وصوَّت الشيوخ بدعم 77 سيناتورًا مقابل معارضة 20 فقط لإقرار الموازنة الضخمة التي حظيت بدعم الحزبين.

وبهذا يكون الكونجرس قد ألغى رسميًا العقوبات القاسية التي فرضها في عام 2019 على نظام بشار الأسد، تحت اسم «عقوبات قيصر»، التي سميت تيمنًا بمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور التي توثق عمليات التعذيب في ظل النظام السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستخبارات التركية دمشق سوريا الأمن القومي التركي أحمد الشرع العقوبات الأمريكية عن سوريا الشعب السورى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مواد متعلقة

قدمها بيضة مقشرة، مسؤول أمريكي: بيان دمشق بعد الغارات يفتح مناطق كانت مقفولة زمن بشار الأسد

الشرع يهنئ الشعب السوري برفع العقوبات: طويت صفحة المعاناة وبدأت مرحلة البناء

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

واشنطن تضغط على تل أبيب لتقليل نشاطها العسكري في سوريا وتحذر من زعزعة الاستقرار

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

كأس الأمم الافريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

كأس مصر، موعد مباراة المصري ضد دكرنس والقناة الناقلة

ضبط مطبعة غير مرخصة وكتب مخالفة لقانون الملكية الفكرية بعين شمس

وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست

بعد تعديلها، الموعد الجديد لمباراة الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر

ترحيل سوري وأردني خارج مصر لأسباب تتعلق بالأمن العام

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

9 أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بخسارة الأموال والضياع

أدعية تسهيل الأمور وقضاء الحوائج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads