يضم وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات، وفد تركي في ‎دمشق

أفادت وكالات إخبارية، اليوم الإثنين، بوصول وفد تركي إلى ‎العاصمة السورية دمشق، يضم وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات التركية.

وقالت الخارجية التركية: زيارة الوفد التركي لدمشق ستبحث المخاطر الأمنية بجنوب ‎سوريا على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية.

وتابعت الخارجية التركية: الزيارة ستناقش سير تنفيذ اتفاق 10 مارس المرتبط مباشرة بأولويات الأمن القومي التركي.

الشرع يهنئ الشعب السوري برفع العقوبات

في سياق آخر، هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الجمعة، الشعب السوري برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

وبحسب شبكة «العربية»، قال الرئيس السوري: "بإرادة السوريين ودعم الأشقاء طويت صفحة المعاناة وبدأت مرحلة البناء.. يدا بيد نمضي نحو مستقبل يليق بشعبنا ووطننا".

وشكر أحمد الشرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على رفع العقوبات عن سوريا، كما وجه الشكر لولي العهد السعودي وأمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جهودهم لرفع العقوبات.

رفع العقوبات عن سوريا

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل، التي تضمنت بنودًا كثيرة، على رأسها إلغاء «عقوبات قيصر» على سوريا.

وصوَّت الشيوخ بدعم 77 سيناتورًا مقابل معارضة 20 فقط لإقرار الموازنة الضخمة التي حظيت بدعم الحزبين.

وبهذا يكون الكونجرس قد ألغى رسميًا العقوبات القاسية التي فرضها في عام 2019 على نظام بشار الأسد، تحت اسم «عقوبات قيصر»، التي سميت تيمنًا بمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور التي توثق عمليات التعذيب في ظل النظام السابق.

