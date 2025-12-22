وزارة الشباب تواصل الكشف الطبي الشامل على الرياضيين وفقًا للكود المعتمد

18 حجم الخط

تواصل الإدارة المركزية للطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات الكشف الطبي الشامل من خلال مراكز ووحدات الطب الرياضي المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك للوقاية من مخاطر الإصابات والمشكلات الصحية المختلفة.

كود وزارة الشباب والرياضة

وتُجرى الفحوصات الطبية وفقًا لكود وزارة الشباب والرياضة الصادر بالقرار رقم 1642 لسنة 2024، وتهدف إلى إعداد ملف طبي متكامل لكل رياضي وضمان ممارسته للنشاط الرياضي في بيئة آمنة وصحية.

وتشمل الفحوصات كشف باطنة وقلب، كشف صدر، رسم قلب، موجات صوتية على القلب (إيكو)، قياس ضغط الدم، تقييم القدرة التنفسية، إلى جانب التحاليل المعملية اللازمة مثل صورة الدم، الكوليسترول، السكر، وإنزيمات القلب، بما يساهم في الاطمئنان على الحالة الصحية للرياضيين ورفع كفاءة الأداء الرياضي.

مركز الطب الرياضي بالمركز الأوليمبي

ويتم تنفيذ هذه الفحوصات بمركز الطب الرياضي بالمركز الأوليمبي بالمعادي للأبطال الأوليمبيين ولاعبي الفرق والمنتخبات القومية، إلى جانب تفعيل القوافل الطبية المتنقلة التي تصل بالخدمة داخل الأندية والهيئات الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية.

وشهدت الفترة الحالية تنفيذ الكشف الطبي على لاعبي نادي الزهور، نادي سوديك، نادي الأسمرات، نادي المعادي واليخت، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتوسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل أكبر عدد ممكن من الرياضيين.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية واضحة تضع صحة الرياضي في الصدارة، باعتبارها الأساس الحقيقي لصناعة بطل قادر على المنافسة والاستمرار وتحقيق الإنجاز.

