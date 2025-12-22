الولاية السابعة، اتحاد السلة يهنئ حسن مصطفى لفوزه برئاسة الاتحاد الدولي لليد

18 حجم الخط

كرة السلة، تقدم الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، وأعضاء المجلس، بالتهنئة إلى الدكتور حسن مصطفى، بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد، لولاية سابعة على التوالي.

وجاءت تهنئة اتحاد كرة السلة كالتالي:

مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة يعرب عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن استمرار الدكتور حسن مصطفى في قيادة الاتحاد الدولي لكرة اليد يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها على المستوي الدولي، ودوره البارز في تطوير اللعبة عالميًا.

كما أكد اتحاد السلة أن هذا الفوز يعد مصدر فخر للرياضة المصرية.

وتمنى اتحاد كرة السلة للدكتور حسن مصطفى دوام التوفيق والنجاح خلال ولايته السابعة، واستمرار مسيرته في خدمة وتطوير كرة اليد العالمية.

حسن مصطفى يفوز بولاية جديدة للاتحاد الدولي لكرة اليد



وفاز الدكتور حسن مصطفى بولاية جديدة في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد، التي أقيمت أمس الأحد في أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الاتحادات الأهلية لليد.



وتفوق الدكتور حسن مصطفى على منافسيه الثلاثة في الانتخابات التي أقيمت على منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لدورة جديدة (2025-2029).

وجاء فوز الدكتور حسن مصطفى خلال الاجتماع العادي رقم الأربعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد، بحضور ومشاركة 176 اتحادا وطنيا من إجمالي 211 اتحادا يحق لهم التصويت، في واحدة من أكبر الجمعيات العمومية في تاريخ الاتحاد.

أصوات حسن مصطفى في انتخابات الاتحاد الدولي



وحصل حسن مصطفى على 129 صوتًا بنسبة 73%، مقابل 24 صوتًا للمرشح السلوفيني، و20 صوتًا للمرشح الألماني، و3 أصوات فقط للمرشح الهولندي.

