الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الولاية السابعة، اتحاد السلة يهنئ حسن مصطفى لفوزه برئاسة الاتحاد الدولي لليد

حسن مصطفى وعمرو مصيلحي،
حسن مصطفى وعمرو مصيلحي، فيتو
18 حجم الخط

كرة السلة، تقدم الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، وأعضاء المجلس، بالتهنئة إلى الدكتور حسن مصطفى، بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد، لولاية سابعة على التوالي.

وجاءت تهنئة اتحاد كرة السلة كالتالي:

مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة يعرب عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن استمرار الدكتور حسن مصطفى في قيادة الاتحاد الدولي لكرة اليد يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها على المستوي الدولي، ودوره البارز في تطوير اللعبة عالميًا. 

كما أكد اتحاد السلة أن هذا الفوز يعد مصدر فخر للرياضة المصرية.

وتمنى اتحاد كرة السلة للدكتور حسن مصطفى دوام التوفيق والنجاح خلال ولايته السابعة، واستمرار مسيرته في خدمة وتطوير كرة اليد العالمية.

 

حسن مصطفى يفوز بولاية جديدة للاتحاد الدولي لكرة اليد


وفاز الدكتور حسن مصطفى بولاية جديدة في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد، التي أقيمت أمس الأحد في أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الاتحادات الأهلية لليد.


وتفوق الدكتور حسن مصطفى على منافسيه الثلاثة في الانتخابات التي أقيمت على منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لدورة جديدة (2025-2029).

وجاء فوز الدكتور حسن مصطفى خلال الاجتماع العادي رقم الأربعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد،  بحضور ومشاركة 176 اتحادا وطنيا من إجمالي 211 اتحادا يحق لهم التصويت، في واحدة من أكبر الجمعيات العمومية في تاريخ الاتحاد.

أصوات حسن مصطفى في انتخابات الاتحاد الدولي


وحصل حسن مصطفى على 129 صوتًا بنسبة 73%، مقابل 24 صوتًا للمرشح السلوفيني، و20 صوتًا للمرشح الألماني، و3 أصوات فقط للمرشح الهولندي.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة لاتحاد المصري لكرة السلة عمرو مصيلحي الدكتور حسن مصطفي الاتحاد الدولي لكرة اليد الأهلي الاتحاد السكندري

مواد متعلقة

الأهلي يهنئ حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد لولاية جديدة

لا يقهر، 7 ولايات نصبت حسن مصطفى ملكا لإمبراطورية كرة اليد

الأهلي يعلن قائمته لمواجهة سبورتنج في نهائي كأس السوبر لسيدات كرة السلة

إصابة 5 أشخاص بينهم مدرب كرة السلة بنادي الزمالك في تصادم على الصحراوي بالمنيا

اجتماع طارئ في اتحاد كرة السلة لبحث أزمة نهائي دوري المرتبط

اتحاد كرة السلة يعلن إلغاء مراسم تتويج الأهلي بلقب دوري المرتبط

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

كأس الأمم الافريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

كأس مصر، موعد مباراة المصري ضد دكرنس والقناة الناقلة

ضبط مطبعة غير مرخصة وكتب مخالفة لقانون الملكية الفكرية بعين شمس

وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست

بعد تعديلها، الموعد الجديد لمباراة الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر

ترحيل سوري وأردني خارج مصر لأسباب تتعلق بالأمن العام

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

9 أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بخسارة الأموال والضياع

أدعية تسهيل الأمور وقضاء الحوائج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads