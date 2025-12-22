الإثنين 22 ديسمبر 2025
اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو
18 حجم الخط

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى 41457 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 50861 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 18849 نقطة، وزاد مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4580 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 12922 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 17106 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4424 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أول الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.942 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 41348 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 50724 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 18789 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 4564 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12856 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 17038 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4411 نقطة.

