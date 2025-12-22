اعترافات صادمة لعاطل متهم بقتل سمسار في مدينة نصر

18 حجم الخط

أدلى عاطل متهم بقتل سمسار عقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر

وقال المتهم إنه تعرف على المجني عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علم أنه يبحث عن شقة سكنية لشرائها بقصد الاتجار بها.

المتهم: السرقة هي السبب

وأضاف المتهم أنه اختمرت في ذهنه إيهام المجني عليه بأن لديه شقة يبغي بيعها ثم يسرق منه المبلغ المالي وبالفعل تحدث مع الضحية وأوهمه بما في رأسه واتفق معه على يوم للذهاب إلى الشقة لمعاينتها

وأشار المتهم أنهما ما أن وصلا الشقة أخرج سلاحا أبيض وحاول ترهيب المجني عليه وتثبيته وسرقة ما معه من مبالغ مالية، فقاومه الأخير فقام بطعنه طعنة نافذة في قلبه أسقطه قتيلا وسرق ما بحوزته من مال وفر هاربا.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

القبض على عاطل متهم بقتل سمسار عقارات

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سمسار عقارات بمدينة نصر مضرجة بالدماء داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ومصابا بطعنات نافذه بجسده.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة سمسار عقارات في العقد الخامس من عمره مصابا بجرح قطعي في الرقبة وطعنات متفرقة، مما يؤكد أن الحادث هي جريمة قتل.

وبتفريغ كاميرات المراقبة وإجراء التحريات تبين أن المجني عليه دخل إلى الشقة يوم الواقعة صحبة شاب، ثم نزل بعدها الأخير بعد حوالي الساعة والنصف.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

