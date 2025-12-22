الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اعترافات صادمة لعاطل متهم بقتل سمسار في مدينة نصر

النيابة العامة
النيابة العامة
18 حجم الخط

أدلى عاطل متهم بقتل سمسار عقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر 

وقال المتهم إنه تعرف على المجني عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علم أنه يبحث عن شقة سكنية لشرائها بقصد الاتجار بها. 

المتهم: السرقة هي السبب

وأضاف المتهم أنه اختمرت في ذهنه إيهام المجني عليه بأن لديه شقة يبغي بيعها ثم يسرق منه المبلغ المالي وبالفعل تحدث مع الضحية وأوهمه بما في رأسه واتفق معه على يوم للذهاب إلى الشقة لمعاينتها

وأشار المتهم أنهما ما أن وصلا الشقة أخرج سلاحا أبيض وحاول ترهيب المجني عليه وتثبيته وسرقة ما معه من مبالغ مالية، فقاومه الأخير فقام بطعنه طعنة نافذة في قلبه أسقطه قتيلا وسرق ما بحوزته من مال وفر هاربا.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.  

القبض على عاطل متهم بقتل سمسار عقارات 

البداية عندما تلقت  غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سمسار عقارات بمدينة نصر مضرجة بالدماء داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ومصابا بطعنات نافذه بجسده.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة سمسار عقارات في العقد الخامس من عمره مصابا بجرح قطعي في الرقبة وطعنات متفرقة، مما يؤكد أن الحادث هي جريمة قتل. 

وبتفريغ كاميرات المراقبة وإجراء التحريات تبين أن المجني عليه دخل إلى الشقة يوم الواقعة صحبة شاب، ثم نزل بعدها الأخير بعد حوالي الساعة والنصف. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مدينة نصر النيابة العامة غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر

مواد متعلقة

النيابة العامة بالإسكندرية تصطحب المتهم بقتل صديقه للتعرف على الأجزاء المدفونة من جثمانه

حبس عاطل متهم بقتل والدته في الزيتون وتوقيع الكشف النفسي عليه

المؤبد لديلر مخدرات متهم بقتل زبون والشروع في قتل آخرين بالمرج

تجديد حبس المتهم بقتل الفنان سعيد مختار

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا

كأس مصر، موعد مباراة المصري ضد دكرنس والقناة الناقلة

كأس الأمم الافريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ترحيل سوري وأردني خارج مصر لأسباب تتعلق بالأمن العام

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بخسارة الأموال والضياع

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

9 أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بخسارة الأموال والضياع

أدعية تسهيل الأمور وقضاء الحوائج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads