المؤبد لديلر مخدرات متهم بقتل زبون والشروع في قتل آخرين بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ديلر مخدرات بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل عامل والشروع في قتل آخرين؛ بسبب خلافهما حول جودة المواد المخدرة التي يبيعها المتهم بدائرة قسم شرطة المرج.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم في غضون فبراير 2024 بدائرة قسم شرطة المرج نشب خلاف بينه وبين المجني عليه الذي اشترى منه قطعة حشيش، ولكنه شك في جودتها فعاتبه على ذلك، وهو الأمر الذي رفضه المتهم وبيت النية للانتقام من المجني عليه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ذهب إلى حيث يعيش المجني عليه، ثم طلب منه النزول إليه للتشاجر، فاستغاث بأهل المنطقة الذين خرجوا وجروا وراء المتهم فهرب خوفا من بطشهم.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أثناء هروبه من الأهالي أخرج سلاحا ناريا من بين طيات ملابسه عبارة عن فرد خرطوش، ثم أطلق منه عدة أعيرة نارية أصابت إحداها صدر المجني عليه فسقط قتيلا، وشرع في قتل اثنين من جيران المجني عليه، تم تدارك إصابتهما بالعلاج.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

