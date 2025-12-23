منهم البدوى وسرى الدين وحسان، أبرز المرشحين لرئاسة حزب الوفد حتى الآن

18 حجم الخط

أعلن عدد من قيادات حزب الوفد الحالية والقديمة عن عزمهم الترشح فى انتخابات رئاسة الحزب التى ستجرى فى اواخر يناير المقبل.



ومن أبرز الأسماء التي اعلنت الترشح رسميا الدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد الأسبق والدكتور هانى سرى الدين نائب رئيس حزب الوفد والدكتور ياسر حسان أمين الصندوق فى حزب الوفد والمهندس حمدى قوطه، كما ينتظر خلال الأيام المقبلة إعلان عدد آخر الترشح.

أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الحالى أنه لم يحسم قرار ترشحه على رئاسة حزب الوفد الدورة المقبلة وسيحسم الأمر مع فتح باب الترشح.

وأكد المهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أكد يدرس أيضا الترشح على رئاسة الحزب.

أما فؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا بالحزب فقد أعلن مسبقا الترشح ولكنه ما زال يدرس الأمر أيضا.

انتخابات رئاسة حزب الوفد



ويفتح حزب الوفد باب الترشح لرئاسة الحزب يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

انتخابات حزب الوفد، وفى وقت سابق، أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شملت تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتى ستجرى ٣٠ يناير المقبل.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أنه لم يحسم موقفه النهائي من الترشح على رئاسة الحزب، لافتا إلى أنه سيحسم هذا الأمر فى أول يوم من فتح باب تقديم أوراق الترشح.

المرشحون بانتخابات رئاسة حزب الوفد

وأضاف عبد السند يمامة لـ"فيتو": "حتى الآن لم أحسم موقفي من الترشح على رئاسة الحزب وسأحسم الأمر فى بداية الشهر المقبل مع فتح باب الترشح".

وأشار إلى أن لديه خطة للسيطرة على ديون الحزب.

