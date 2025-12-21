الأحد 21 ديسمبر 2025
مصادر: هاني سري الدين يعتزم الترشح على رئاسة حزب الوفد

الدكتور هانى سرى
الدكتور هانى سرى الدين عضو الهيئة العليا لـ حزب الوفد
أكدت مصادر مقربة من الدكتور هانى سرى الدين عضو الهيئة العليا لـ حزب الوفد أنه سيترشح على رئاسة الحزب فى الانتخابات المقبلة.

وأضافت المصادر لـ"فيتو": إن الدكتور هانى سرى الدين سيتقدم بأوراق ترشحه عند فتح باب الترشح على رئاسة الحزب أول يناير المقبل موضحة أنه فى تواصل حاليا مع قيادات الحزب. 

كواليس انتخابات رئاسة حزب الوفد

وحدد حزب الوفد موعد فتح باب الترشح لرئاسة الحزب يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

انتخابات حزب الوفد، وفى وقت سابق، أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شمل تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتى ستجرى ٣٠ يناير المقبل.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة أنه لم يحسم موقفه النهائي من الترشح على رئاسة الحزب، لافتا إلى أنه سيحسم هذا الأمر فى أول يوم من فتح باب تقديم أوراق الترشح. 

