الإثنين 08 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

400 مليون دولار، ميزانية فيلم "Avatar: Fire and Ash"

فيلم “Avatar: Fire
فيلم “Avatar: Fire and Ash”
كشفت تقارير صحفية، أن ميزانية الجزء الثالث من سلسلة أفلام Avatar، بلغت 400 مليون دولار.

كاميرون: “Avatar: Fire and Ash” سيكون النهاية الرسمية للملحمة الأولى من السلسلة

أكد المخرج جيمس كاميرون أن فيلم “Avatar: Fire and Ash”، سيكون النهاية الرسمية للملحمة الأولى من سلسلة Avatar.

وأوضح كاميرون، أن الجزئين الرابع والخامس من سلسلة أفلام Avatar، سيشكلان ملحمة جديدة مستقلة داخل العالم نفسه، مع قصة واتجاه مختلفين عن الثلاثية الأولى.

جميس كاميرون يكشف حقيقة استخدام الذكاء الاصطناعي في فيلم AVATAR: FIRE AND ASH

وأكد المخرج  جيمس كاميرون، أنه لم يتم استخدام الذكاء الاصطناعي المُولِّد، في صناعة فيلم "AVATAR: FIRE AND ASH’".

وقال كاميرون في تصريحات صحفية: "لستُ سلبيًا بشأن الذكاء الاصطناعي المُولِّد، أردتُ فقط الإشارة إلى أننا لا نستخدمه في أفلام "أفاتار"، نحن نُكرِّم ونحتفل بالممثلين.. لا نُستبدل الممثلين. سيصل هذا إلى مستواه.. أعتقد أن هوليوود ستُراقب نفسها بنفسها في هذا الشأن.. سنجد طريقنا في هذا، لكن لا يُمكننا إيجاد طريقنا كفنانين إلا إذا كنا موجودين".

جيمس كاميرون: سأتوقف عن إنتاج المزيد من أفلام "AVATAR"

فيما كشف المخرج الشهير جيمس كاميرون، أنه سيتوقف عن إنتاج المزيد من أجزاء فيلم "AVATAR، في حال فشل فيلم AVATAR: FIRE AND ASH’، في تحقيق إيرادات في شباك التذاكر.

وقال كاميرون: "لا أشك إطلاقًا في أن هذا الفيلم سيحقق إيرادات.. السؤال هو: هل يحقق إيرادات كافية لتبرير إعادة إنتاجه؟..لقد عشتُ في عالم أفاتار لمدة [30] عامًا... إذا انتهى الأمر هنا، فهذا رائع".

فيلم AVATAR: FIRE AND ASH

ومنحت empiremagazine الجمهور نظرة جديدة رسمية، من فيلم AVATAR: FIRE AND ASH’، المرتقب طرحه في صالات السينما، وألقت الصور الجديدة نظرة على استمرار الحرب في الجزء الجديد، بين البشر وكائنات الـAVATAR.

فيما كشف المخرج جيمس كاميرون سبب تسمية الفيلم القادم من سلسلة Avatar، باسم Avatar: Fire and Ash.

وقال كاميرون في تصريحات صحفية: "يمكن أن تمثل النار الكراهية، والعنف، وسوء استخدام السلطة، ويمثل الرماد آثار كل ذلك وهو الحزن والاضطرار إلى العيش مع ما فعلته.. من هنا جاء اختيار الاسم".

كما ذكر كاميرون أن فيلم Avatar: Fire and Ash، سيعرض  في صالات السينما بتاريخ 19 ديسمبر 2025.

جيمس كاميرون: لديّ أفكار لجزء سادس وسابع من Avatar

وكشف المخرج الشهير جيمس كاميرون في تصريح جديد، أنه يملك أفكارا لجزء سادس، وسابع، من أفلام الخيال العلمي، Avatar.

وأكد كاميرون أن سلسلة Avatar، ستستمر حتى الجزء الخامس، مشيرا إلى أن السبب الوحيد الذي سيؤدي لإلغاء الجزء الرابع والخامس من سلسلة الأفلام الشهيرة، هو فشل الجزء الثالث في تحقيق الإيرادات على مستوى شباك التذاكر.

