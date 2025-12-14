الوادي الجديد تختتم دوري المصالح الحكومية (صور)

18 حجم الخط

اختتمت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، دوري المصالح الحكومية لكرة القدم، والمقام للموظفين بالمصالح الحكومية بمركز الداخلة وقراه.



وشهد دكتور ياسر محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة، فعاليات المباراة النهائية لدوري كرة القدم للمصالح الحكومية بمركز الداخلة، والتي استضافها مركز التنمية الشبابية بمدينة موط (الساحة الشعبية)، وذلك بحضور ماهر حسين نائب أول رئيس المركز مصطفى محمد صالح مدير ادارة الشباب والرياضة بالداخلة جمال محمود حنفي رئيس مجموعة بريد الداخلة أيمن حنفي مدير الادارة التعليمية بالداخلة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز الداخلة.



وجمعت المباراة النهائية بين فريقي التربية والتعليم وإدارة البريد، وانتهت بفوز فريق البريد بضربات الجزاء الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحصد لقب البطولة بعد أداء قوي ومستوى فني متميز.

فيما رئيس مركز الداخلة الفريق الفائز بكأس البطولة، كما كرّم الفريق الحاصل على المركز الثاني، إضافة إلى تكريم حكام الدورة، وذلك من خلال منحهم شهادات التقدير والميداليات، والتقاط الصور التذكارية معهم تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة في إنجاح البطولة.

