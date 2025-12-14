الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الوادي الجديد تختتم دوري المصالح الحكومية (صور)

دوري المصالح الحكومية،
دوري المصالح الحكومية، فيتو
18 حجم الخط

اختتمت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، دوري المصالح الحكومية لكرة القدم، والمقام للموظفين بالمصالح الحكومية بمركز الداخلة وقراه. 


وشهد دكتور ياسر محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة، فعاليات المباراة النهائية لدوري كرة القدم للمصالح الحكومية بمركز الداخلة، والتي استضافها مركز التنمية الشبابية بمدينة موط (الساحة الشعبية)، وذلك بحضور ماهر حسين نائب أول رئيس المركز مصطفى محمد صالح مدير ادارة الشباب والرياضة بالداخلة جمال محمود حنفي رئيس مجموعة بريد الداخلة أيمن حنفي مدير الادارة التعليمية بالداخلة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز الداخلة.


وجمعت المباراة النهائية بين فريقي التربية والتعليم وإدارة البريد، وانتهت بفوز فريق البريد بضربات الجزاء الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحصد لقب البطولة بعد أداء قوي ومستوى فني متميز.
فيما رئيس مركز الداخلة الفريق الفائز بكأس البطولة، كما كرّم الفريق الحاصل على المركز الثاني، إضافة إلى تكريم حكام الدورة، وذلك من خلال منحهم شهادات التقدير والميداليات، والتقاط الصور التذكارية معهم تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة في إنجاح البطولة.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشباب والرياضة المباراة النهائية المصالح الحكومية الوادى الجديد دورى المصالح الحكومية دوري كرة القدم محافظة الوادى الجديد

الأكثر قراءة

انطلاق منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في الرياض بحضور جوتيريش

خلال ساعات، وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول فى كلية الشرطة

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

الصحة: تقديم أكثر من 13.4 مليون خدمة بالدقهلية خلال 4 أشهر

حصاد 2025، مصر تصنع السلام وتقود مسار إنهاء حرب غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية (صور)

مصرع طفل خنقا على يد أصدقائه أثناء اللهو في شربين بالدقهلية

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

دعاء الصباح لحفظ الأبناء من الضلال والانحراف وحمايتهم من أصدقاء السوء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads