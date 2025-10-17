الجمعة 17 أكتوبر 2025
بعد رفع أسعار البنزين، زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13% في محافظة الأقصر

محافظة الأقصر تقرر
محافظة الأقصر تقرر تعريفة ركوب جديدة

انعقدت اللجنة العليا للإشراف على المواقف، صباح اليوم  الجمعة، برئاسة اللواء أ.ح. هشام الشيمي السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر ورئيس اللجنة العليا، وبعضوية كل من، مدير المرور، ومدير مباحث المرور، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير الشؤون القانونية، ومدير المواقف.

تعريفة الركوب الجديدة في الأقصر


وخلال الاجتماع، أقرت اللجنة تحديد أسعار التعريفة الجديدة للمواصلات بزيادة 13%، على أن يُعمل بها اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، وذلك بناء على قرار وزير البترول والثروة المعدنية والخاص بتحريك أسعار المحروقات.


كما وجهت اللجنة بسرعة شراء وطباعة الملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة، ليتم وضعها على السيارات وإعلانها للمواطنين بشكل واضح في جميع المواقف لضمان الالتزام بالأسعار المحددة.
وفيما يلى بيان بالتسعيرة الجديدة لكافة الخطوط والمواقف من وإلى الأقصر.

الجريدة الرسمية