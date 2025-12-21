الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شاهد تطرح أول حلقتين من مسلسل سنجل ماذر فاذر

ريهام عبد الغفور،
ريهام عبد الغفور، فيتو
18 حجم الخط

طرحت منصة شاهد منذ قليل أول حلقتين من مسلسل سنجل ماذر فاذر الذي يشارك فيه نخبة من النجوم في مقدمتهم الفنان شريف سلامة والفنانة ريهام عبد الغفور.

كما بدأت قناة MBC مصر أيضًا عرض أولى حلقات المسلسل اليوم وسوف تعرض الحلقات تباعًا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع على القناة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

تفاصيل مسلسل سنجل ماذر فاذر 

مسلسل “سنجل ماذر فاذر” ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الإنسانية ذات الطابع الرومانسي الكوميدي، وتتشابك خلاله قصص الحب والطموح والخذلان، حيث تتقاطع حكايات مجموعة من الشخصيات التي تبحث عن فرصة ثانية للحب والحياة، بينما تلاحقهم أخطاء الماضي وتحديات الواقع.  

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من: هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.   

مسلسل سنجل ماذر فاذر 

ويجسد الفنان شريف سلامة والفنانة ريهام عبد الغفور دور البطولة، وتقدم ريهام شخصية سلمى وهي تعمل منظمة مناسبات وتقيم في القاهرة وهي منفصلة ولديها ابن، وتبحث عن شريك يحبها ويقدر ظروف حياتها ومسئولياتها، ومن اهتماماتها الرياضة، والحفلات والموسيقى والعائلة والأطفال.

أما شريف سلامة فيجسد شخصية تحمل نفس اسمه، وهو يعيش في القاهرة، ويعمل مدير أعمال لإحدى النجمات والتي تدعى نينا.

وشريف منفصل ولديه ابن، ويبحث عن شريكة حياة تستطيع تفهم طبيعة عمله وظروفه الصعبة، وتتضمن اهتماماته المشاهير والحفلات والموسيقى والسينما والمسرح.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة ريهام عبد الغفور الفنان شريف سلامة هنادى مهنا ريهام عبد الغفور سنجل ماذر فاذر قناة MBC مسلسل سنجل ماذر فاذر

الأكثر قراءة

"بث مباشر" حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا 1/1 في الشوط الأول

برشلونة يفوز على فياريال 0/2 ويعزز صدارة الدوري الإسباني (صور)

25 ديسمبر، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على فياريال 0/1 في الشوط الأول

انخفاض درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

مانشستر يونايتد يخسر بثنائية من أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

كأس أمم أفريقيا، تشكيل منتخب المغرب ضد جزر القمر في مباراة الافتتاح

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قال النبي «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان»؟ "البحوث الإسلامية" يرد (فيديو)

معجزة إنبات الأرض، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 بسورة الشعراء

أسماء شهر رجب والأحداث التاريخية فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads