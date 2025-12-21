إنهاء إجراءات خروج والدة الإعلامية شيماء جمال من قسم الطالبية

18 حجم الخط

أنهت هيئة الدفاع عن والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال إجراءات خروجها في قضية ادعاء حيازة سلاح ناري من قسم شرطة الطالبية.

كانت جهات التحقيق قررت، في وقت سابق، إخلاء سبيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على خلفية تصريحات أدلت بها خلال مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الفضائية تفيد بحيازتها لسلاح ناري.



وأكد أشرف فرحات محامي والدة الإعلامية شيماء جمال، إن موكلته لم يتم ترحيلها إلى مطروح، نافيا اتهامها بسب وقذف أي شخص.

وأضاف محامي والدة الإعلامية شيماء جمال في منشور عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه فيما يتم تداوله بشكل خاطئ عن والدة الإعلامية شيماء جمال بأنه تم ترحيلها إلى مطروح وأنها متهمة في سب وقذف أي شخص فهذا كلام غير صحيح.

لحظة القبض علي والدة الراحلة شيماء جمال

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على "ماجدة"، والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال، وذلك على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أطلقتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت تهديدًا صريحًا باستخدام سلاح ناري.

قسم وحلف بالمصحف

بدأت الواقعة حينما ظهرت والدة الإعلامية الراحلة في مقطع فيديو، وبدت عليها علامات الغضب الشديد، حيث وجهت رسائل حادة قالت فيها نصًا: "ورحمة شيماء والمصحف، أنا مرخصة سلاح ونفسي أجربه بقى". هذا التصريح الذي تضمن قسمًا غليظًا، اعتبرته الجهات المعنية خروجًا عن القانون وتحريضًا على العنف، مما استدعى تحركًا أمنيًا فوريًا.

القبض والتحريات

وكشفت التحريات الأولية أن قوات الأمن رصدت الفيديو المتداول، وبناءً عليه تم تقنين الإجراءات والقبض عليها للتحقيق معها في تهمة التهديد وترويع المواطنين.

وتفحص الأجهزة الأمنية حاليًا "قانونية" السلاح الذي ادعت امتلاكه، وما إذا كان مرخصًا بالفعل أم لا، ومدى استخدامه في أغراض غير المخصصة له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.