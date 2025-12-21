"رمد المنصورة" يسجل 12 جلسة التشخيص عن بُعد خلال يوم واحد

18 حجم الخط

أعلنت صحة الدقهلية عن أنه خلال يوم واحد سجل رمد المنصورة 12 جلسة تشخيص عن بُعد، في إطار التوسع في خدمات التحول الرقمي.

خلال يوم واحد.. رمد المنصورة تسجل 12 جلسة التشخيص عن بُعد

حيث تم تقديم الاستشارات الطبية لعدد من المستشفيات داخل محافظة الدقهلية، إلى جانب مستشفيات من محافظات أخرى، بما يسهم في دعم سرعة اتخاذ القرار الطبي وتبادل الخبرات بين الفرق المتخصصة.

تسهيل وصول الخدمات الطبية للمرضى

ويأتي هذا الإنجاز كخطوة عملية لتفعيل منظومة التشخيص عن بُعد، التي تهدف إلى تسهيل وصول الخدمات الطبية للمرضى في المناطق النائية، وتقليل الحاجة للتنقل بين المستشفيات، خاصة في الحالات الحرجة أو المعقدة.



ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة رباب الدمناوي، مدير إدارة الطب العلاجي.



وشهدت الجلسات مشاركة كل من الدكتورة شيماء سلامة، والدكتورة نجاح ناجي، والدكتورة بسمة عبدالوهاب، والدكتورة آية حلمي، والدكتورة شيماء عبدالرحمن، بالتنسيق مع منسق التليمديسن بمستشفى رمد المنصورة، الدكتورة هبة الله أحمد.

تعزيز منظومة التشخيص عن بُعد بالمستشفى

من جانبه قال الدكتور أحمد حسان، مدير مستشفى رمد المنصورة: "نسعى دائمًا لتعزيز منظومة التشخيص عن بُعد بالمستشفى، وتوسيع نطاق الاستشارات لتشمل أكبر عدد من الحالات، بما يسهم في تقديم خدمة طبية سريعة وآمنة لجميع المواطنين".

