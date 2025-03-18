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وكيل صحة الدقهلية: مناظرة 3500 حالة ضمن منظومة التشخيص عن بعد

العلاج والتشخيص عن
العلاج والتشخيص عن بعد بصحة الدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية اليوم  ، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" قام بمناظرة 3543   حالة بـ 16 مستشفى تابعة خلال فبراير  الماضى.

 مناظرة 3500 حالة ضمن منظومة التشخيص عن بعد 

وأضاف مدكور أن مستشفى دكرنس احتل المركز الأول فيما يتعلق بعدد الحالات التى جرى مناظرتها بواقع 565 حالة، تلاها شربين إجمالى حالات بلغ 475 فيما سجلت  رمد المنصورة  395حالة.

مستشفى دكرنس احتل المركز الأول في مناظرة الحالات

من جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى ان فريق المبادرة قام الشهر الماضى بمناظرة نحو 247 حالة بعناية القلب، و124  عناية عامة، فضلاٌ عن 182حالات الأطفال وعناية الأطفال  ونحو 169 بالحضانات.

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ثمن وكيل الوزارة جهود  فريق عمل المبادرة الرئاسية

كما ثمن وكيل الوزارة جهود  فريق عمل المبادرة الرئاسية، وفى مقدمتهم الدكتورة نهى عباس منسق المبادرة، مشددًا على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.
 

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