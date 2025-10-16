مواطن عربي، الكشف عن هوية قاتل سلوان موميكا حارق المصحف في السويد

أصدرت السلطات القضائية في السويد اليوم، أمرا بإيقاف شاب سوري بتهمة قتل سلوان موميكا، المسيحي العراقي الذي أضرم النار مرارا بنسخ من القرآن الكريم عام 2023 مثيرا غضبا واسعا في العالم الإسلامي.

كشف هوية قاتل حارق المصحف فى السويد

وقُتل حارق المصحف سلوان موميكا بالرصاص في 29 يناير الماضي في شقة في جنوب ستوكهولم.

وذكر التلفزيون السويدي، نقلا عن مصادر في الشرطة، أن سلوان موميكا الذي قام بتدنيس المصحف الشريف تعرض لإطلاق الرصاص عليه في منزل ببلدة سودرتاليا على بعد 35 كيلومترا تقريبا جنوبي ستوكهولم.

وحسب وسائل إعلام سويدية، فإن اللاجئ العراقي كان يظهر في بث مباشر على تطبيق "تيك توك" عندما أصيب بالرصاص.

وقال المدعي العام راسموس أومان في بيان "لدينا صورة واضحة عما حدث، وبعد التحقيقات التقنية المعمقة وفحص صور كاميرات المراقبة، طلبنا إيقاف شخص على ذمة التحقيق"، وأضاف "حاليا لا نعرف مكان المشتبه فيه".

مقتل سلوان موميكا حارق المصحف في السويد

ووفق الوثائق التي قدمتها محكمة سودرتاليا قرب ستوكهولم، يبلغ المشتبه فيه 24 عاما، وهو سوري الجنسية.

وعقب وقوع الجريمة بساعات، أوقفت السلطات 5 أشخاص عادت وأخلت سبيلهم بعد يومين. وفي مارس استُبعدوا تماما من هذه القضية.

وقتل سلوان موميكا قبل ساعات قليلة من إصدار محكمة في ستوكهولم حكما بإدانته بتهمة هو وشريك له يدعى سلوان نجم.

وعقب تأجيل لأيام بسبب الجريمة، عادت المحكمة ودانت سلوان نجم البالغ 50 عاما، وهو عراقي أيضا، بتهمة التحريض على الكراهية، وقد استأنف الحكم.

وكانت أنشطة سلوان موميكا أثارت غضبا كبيرا في العالم الإسلامي. وفي بغداد، هاجم متظاهرون غاضبون مبنى السفارة السويدية مرتين في يوليو 2023.

