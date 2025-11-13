خبير عالمى بجراحات المسالك البولية للأطفال بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة

18 حجم الخط

يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة الدكتور أنتونى خورى (أمريكى الجنسية) استشارى جراحات المسالك البولية للأطفال بجامعة أورانج بكاليفورنيا، فى الفترة من 26 نوفمبر الجارى، وحتى 4 ديسمبر القادم.

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير أيام (السبت والثلاثاء) من كل أسبوع من الساعة (9) صباحًا حتى الساعة (12) ظهرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.