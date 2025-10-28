إصابة واحدة من كل خمس، دراسة تكشف علاقة التهاب المسالك البولية بنظافة المطبخ

كشفت دراسة جديدة أن 20% من حالات التهاب المسالك البولية مرتبطة بسوء نظافة المطبخ، ويحذر الخبراء من أن عادات الإهمال في تحضير الطعام قد تعرض ملايين الأشخاص للخطر، وينصحون بتحسين نظافة المطبخ للحد من حالات التهاب المسالك البولية بشكل كبير.



تصيب التهابات المسالك البولية ملايين الأشخاص سنويًّا، وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بها، وقد يصبن بعدوى مستعصية ومتكررة وعلاجات غير صحيحة.

تسبب هذه الالتهابات عدم راحة ومضاعفات صحية خطيرة في بعض الأحيان.



وفي حين أن النظافة الشخصية تساعد في الوقاية من التهابات المسالك البولية، فقد أشارت أبحاث حديثة إلى أن بيئة المطبخ عامل مهم آخر، حيث يمكن إرجاع حوالي واحدة من كل خمس حالات التهاب المسالك البولية إلى سوء ممارسات النظافة في المطبخ، وخاصة التعامل مع الطعام الملوث وعدم نظافة الأسطح، وفق دراسة عرضتها صحيفة "ساينس أليرت".

أوضحت الدراسة أن التهابات المسالك البولية تحدث غالبًا عندما تدخل البكتيريا إلى المسالك البولية، وغالبًا ما تكون من بكتيريا الإشريكية القولونية "إي سولي" (E. coli)، التي توجد عادة في الأمعاء، وتظهر النتائج الجديدة أن أسطح وأواني المطبخ الملوثة، بالإضافة إلى سوء التعامل مع الطعام، يمكن أن تنقل هذه البكتيريا إلى الأفراد، ما يزيد من خطر إصابتهم بالعدوى.

