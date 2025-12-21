طب قصر العيني تطلق البرنامج الدولي للصحة المهنية بالتعاون مع المركز البلجيكي

18 حجم الخط

نظم قسم الطب المهني والبيئي بكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، البرنامج الدولي للصحة المهنية، باعتباره المستوى المتوسط والمؤهل الرئيسي للحصول على الشهادة الدولية في الصحة المهنية (ICertOH)، وذلك للمرة الأولى داخل جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع المركز البلجيكي للصحة المهنية.

وجاءت فعاليات الوحدة الختامية العملية للبرنامج بقسم الطب المهني والبيئي بكلية طب قصر العيني على مدار خمسة أيام، خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر 2025، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة إيناس جاب الله، رئيس قسم الطب المهني والبيئي.

التزام قصر العيني بدعم التعليم المستمر

وأكد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني، أن تنظيم هذا البرنامج الدولي يعكس التزام الكلية بدعم منظومة التعليم المستمر وبناء كوادر مؤهلة وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل إضافة نوعية لمسار تطوير الأداء الأكاديمي والمهني في مجال السلامة والصحة المهنية، ويعزز من قدرة الخريجين والمتخصصين على مواكبة متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، أن البرنامج يركز على التدريب التطبيقي التفاعلي كأداة رئيسية لربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي، بما يسهم في رفع كفاءة المتدربين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع التحديات الواقعية في بيئات العمل المختلفة، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية.

آليات تحديد وتقييم المخاطر الصحية المهنية

ومن جانبها، أشادت الدكتورة إيناس جاب الله، رئيس قسم الطب المهني والبيئي، بالمستوى العلمي والمحتوى المتخصص للبرنامج، موضحة أنه تضمن تدريبًا متقدمًا على آليات تحديد وتقييم المخاطر الصحية المهنية، وقياس التعرض المهني، واختبار فعالية تدابير التحكم، من خلال محاضرات تفاعلية، ومناقشات علمية، ومجموعات عمل، إلى جانب التدريب العملي المباشر (Hands-on) على الأساليب السليمة لرصد الملوثات المختلفة في بيئة العمل.

وشهد البرنامج تفاعلًا ملحوظًا ومشاركة فعالة من المتدربين، حيث تمكن ثلاثون متدربًا من استكمال واجتياز متطلبات البرنامج بنجاح، من بينهم مشاركون من كلية طب قصر العيني، وعدد من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، بالإضافة إلى أطباء السلامة والصحة المهنية العاملين في كبرى الشركات المصرية، من بينها شركة أوراسكوم للإنشاءات، ولافارج للأسمنت – عضو مجموعة هولسيم، وغيرها من المؤسسات الصناعية.



وخلص البرنامج إلى التأكيد على أهمية الاستمرار في تأهيل الكوادر المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتوفير تقنيات القياس الدقيقة لرصد المخاطر المهنية، وإجراء الفحوصات البيولوجية اللازمة، بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية التي تولي اهتمامًا خاصًا بصحة وسلامة العاملين، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، ودعم المبادرات الصديقة للبيئة الهادفة إلى تحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري.

