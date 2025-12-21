"التوعية السكانية وتحسين جودة الحياة" ندوة لمجمع إعلام الفيوم

18 حجم الخط

نظم مجمع إعلام الفيوم، ندوة بعنوان "التوعية السكانية وتحسين جودة الحياة"، بمدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات، ضمن حملة الهيئة العامة للاستعلامات "تنمية الأسرة استثمار فى بكرة"، تناولت الندوة التعريف بالقضية السكانية وأثرها على جهود التنمية وأهمية الوعى للحد من الزيادة السكانية التى تمثل ضغط على الخدمات الحكومية.

أهداف الحملة

قالت نادية أبوطالب مسئول الإعلام التنموي بالمجمع: إن أهم أهداف الحملة الإعلامية لقطاع الإعلام الداخلى للتنمية الأسرة والتوعية السكانية، رفع الوعى المجتمعى بخطورة الزيادة السكانية وتأثيرها بشكل كبير على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تبنى مفهوم الأسرة الصغيرة وضبط النمو السكانى وتحسين الخصائص السكانية.

ضبط النمو السكاني

وقال مدير المجمع محمد هاشم: إن هناك إرادة قوية لدى الدولة لضبط النمو السكاني، الذى يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة، ويبدو ذلك واضحا من خلال تنظيم الزيادة السكانية من خلال البرامج التوعوية والمبادرات المجتمعية المختلفة لتنمية الأسرة والعمل على تحسين الوضع الاقتصادى للمرأة ودعم برامج تنظيم الأسرة بما يسهم فى الحد من الزيادة السكانية المستمرة.

دور المجلس القومي للمرأة

وقالت مقررة المجلس القومي للمرأة بالفيوم ايمان ذكى، أن بناء الأسرة يتطلب مجموعة من الأساسيات التى تساهم فى إقامة حياة سعيدة من أهمها التخطيط وإدارة الموارد بشكل صحيح والعمل على توفير بيئة مناسبة لنشأة الجيل الجديد من تعليم وصحة وغيرها من متطلبات الحياة، والعمل على تغيير الموروثات الاجتماعية السلبية ومنها زواج القاصرات وكثرة الإنجاب وتفضيل الذكور، واستعرضت مع الطالبات الخدمات التى يقدمها المجلس القومى للمرأة للدفاع عن حقوق المرأة، وكيفية تلقى الشكاوى الخاصة بقضايا التحرش والابتزاز وغيرها من القضايا لدعم وتمكين المرأة فى كافة المجالات.

وقالت حنان حمدى مسئول البرامج بمجمع إعلام الفيوم، إنه يجب تعزيز الوعى المجتمعى للحد من الآثار السلبية للزيادة السكانية التي تأتى على حساب مخصصات الإنفاق على المشروعات التنموية المختلفة، وشددت على دور مؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسات التنشئة الاجتماعية لرفع الوعى بخطورة الزيادة السكانية، ودعت الطالبات لضرورة تبنى مفهوم الأسرة الصغيرة فى المستقبل.

