نقابة الزراعيين بالدقهلية تفتتح فعاليات دورة القيادة والريادة

افتتحت نقابة الزراعيين بالدقهلية، فعاليات دورة القيادة والريادة، بأكاديمية ناصر العسكرية، وذلك في إطار حرص النقابة على تنمية قدرات أعضائها وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل وتعزيز مهارات القيادة والإدارة.

فعاليات دورة القيادة والريادة

جاء ذلك تحت رعاية النقيب العام للزراعيين الدكتور سيد خليفة، ونقيب الزراعيين بالدقهلية المهندس فوزي الحضري، وبحضور الدكتور حازم الالفى نقيب المعلميين بالدقهلية؛ والدكتور محمد عبده حسين أمين النقابة، والدكتور أمير صادق شبارة أمين صندوق النقابة، والمهندس أيمن أبو الحمايل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، وهبة شريف طه مدير مكتب النقيب ومنسق الدورات بالنقابة.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد عبده أمين النقابة، أن دورة القيادة والريادة تأتي ضمن خطة النقابة لرفع كفاءة الأعضاء وإعداد قيادات شابة واعية قادرة على تحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أمير صادق شبارة أمين صندوق النقابة، أن النقابة لا تدّخر جهدًا في دعم البرامج التدريبية والتأهيلية التي تخدم الأعضاء، مؤكدًا أن هذه الدورات تمثل خطوة مهمة لبناء كوادر تمتلك الفكر القيادي وروح المبادرة.

كما أشار المهندس أيمن أبو الحمايل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، إلى الدور الحيوي للجنة في نشر الوعي النقابي والثقافي، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على إبراز أنشطة النقابة والتعريف ببرامجها التدريبية والإعلامية، بما يسهم في تعزيز التواصل مع الأعضاء ودعم رسالة النقابة في بناء كوادر مهنية واعية وقادرة على القيادة.

وشهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، مع التأكيد على استمرار النقابة في تنظيم مثل هذه الدورات النوعية التي تسهم في رفع الوعي وبناء القدرات المهنية لأعضائها.

