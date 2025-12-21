طارق السيد يستعيد ذكريات «جيل العمالقة»، ويوجه رسالة نارية للاعبي المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي

18 حجم الخط

في إطار الاستعدادات لانطلاق مشوار "الفراعنة" في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، استعاد الكابتن طارق السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ذكرياته التاريخية مع البطولات القارية، موجهًا نصائح غالية للجيل الحالي قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب زيمبابوي، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غدٍ الاثنين بتوقيت القاهرة، على استاد الملعب الكبير بأكادير بالمغرب

تألق 2006.. من دكة البدلاء إلى منصة التتويج

تحدث طارق السيد عن كواليس تتويج الفراعنة بلقب 2006، مؤكدًا أن الروح القتالية كانت المفتاح السحري، وقال: «لم أبدأ البطولة بصفة أساسية، حيث كان الراحل محمد عبد الوهاب يؤدي بشكل ممتاز وأثبت نفسه، ولكن بدأت المشاركة فعليًا منذ دور الثمانية، ورغم صعوبة الأدوار الإقصائية، إلا أننا كنا جيلًا محترمًا يملك روحًا عالية جدًا، وهو ما جعلنا نثبت أنفسنا ونحقق اللقب في النهاية».

كواليس "موقعة كوت ديفوار" وسحر كلمات شوقي غريب

وكشف «السيد» عن موقف لا يُنسى في نسخة 2008 قبل مواجهة ساحل العاج في نصف النهائي، قائلًا: «كنا نشعر بالرهبة من قوة كوت ديفوار وقتها، خاصة بعد فوزهم على غينيا بخماسية في ذلك التوقيت، دخل الكابتن شوقي غريب، وقال لنا كلمتين فقط: «'أنتم حققتم الهدف المطلوب منا كجهاز فني، الآن انزلوا واصنعوا تاريخًا لأنفسكم، ثم غادر».

الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفقد أرضية ملعب مباراة الغد، فيتو

وأوضح أن هذه الكلمات البسيطة كانت شرارة الانطلاق، حيث نزل اللاعبون إلى الملعب بـ"روح قتالية" غير مسبوقة، وتمكنوا من اكتساح الأفيال والعبور للنهائي.

رسالة للاعبي الجيل الحالي.. "قاتلوا من أجل التاريخ"

واختتم نجم الزمالك السابق حديثه بتوجيه رسالة مباشرة للاعبي المنتخب الوطني قبل مباراة زيمبابوي غدًا، مطالبًا إياهم باستحضار روح الأجيال السابقة.

وأكد طارق السيد أن الموهبة وحدها لا تكفي في إفريقيا، بل يجب "القتال في الملعب"، وبذل أقصى جهد للفوز بالبطولة، وإسعاد الجماهير المصرية، مشددًا على أن البطولة الحالية هي الفرصة الأمثل لصناعة تاريخ شخصي لكل لاعب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يُذكر أن مباراة مصر وزيمبابوي تأتي ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات، وتنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ملعب "أكادير الكبير"، وسط ترقب جماهيري كبير لبداية قوية للفراعنة في العرس الأفريقي.

