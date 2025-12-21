الأحد 21 ديسمبر 2025
محمد قاسم مديرا عاما لمايكروسوفت مصر

كشفت مايكروسوفت عن تعيين محمد قاسم مديرًا عامًا لشركة مايكروسوفت في مصر، وسيتولى قاسم قيادة استراتيجية الشركة وعملياتها في السوق المصرية، والعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين العام والخاص ومختلف الجهات عبر القطاعات، لتسريع وتيرة التحول الرقمي في البلاد.

دعم تنمية المواهب 

ويؤكد هذا التعيين التزام مايكروسوفت  تجاه مصر، من خلال دعم تنمية المواهب، وتعزيز الابتكار، وتمكين المؤسسات بمختلف أحجامها من الاستفادة من أحدث التطورات في تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

يتمتع محمد قاسم بخبرة تمتد لنحو عقدين في مايكروسوفت، حيث يجلب معه معرفة عميقة في القطاع، وشغل مؤخرًا منصب مدير القطاع الحكومي في مايكروسوفت مصر، حيث قاد جهود التحول الرقمي على المستوى الوطني، ودعم الابتكار في القطاع العام عبر مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وقالت ميرنا عارف، مدير عام الأسواق النامية في الشرق الأوسط وأفريقيا: يعكس تعيين محمد التزامنا  بتعزيز القيادات المحلية ودعم طموحات مصر الرقمية وستسهم خبرة قاسم ورؤيته الاستراتيجية ونهجه المرتكز على العملاء بدور محوري في تعزيز رسالة مايكروسوفت لتمكين القطاعين العام والخاص في مصر من خلال تقنيات موثوقة وحلول ذكاء اصطناعي مسئولة.

تسريع الابتكار الرقمي 

في إطار التحول الرقمي، جامعة عين شمس تطور إدارة حسابات الطلاب الوافدين

منظمة إيرلندية ترفع دعوى قضائية ضد مايكروسوفت تتهمها بتخزين بيانات مراقبة إسرائيلية لـ "فلسطينيين"

من جانبه قال محمد قاسم: “يشرفني تولي منصب المدير العام لمايكروسوفت في مصر وأتطلع إلى العمل عن قرب مع عملائنا وشركائنا والمنظومة الرقمية الأوسع لتسريع الابتكار الرقمي وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي المستدام وسنواصل دفع مسيرة مصر الرقمية إلى الأمام من خلال حلول آمنة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمكّن الأفراد والشركات والمجتمعات من تحقيق مزيد من الإنجازات”.

ads