وكيل التعليم بالدقهلية يفتتح مطبخ للوجبات الساخنة بمدرسة التربية الفكرية ببلقاس

افتتح اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية، مطبخ الوجبات المطهية بمدرسة التربية الفكرية التابعة لإدارة بلقاس التعليمية، يرافقه كل من: الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، ووليد شعيب مدير إدارة التربية الخاصة، وفايز مظهر موجه عام التغذية.

الدولة المصرية تولي ملف ذوي الاحتياجات الخاصة اهتمامًا خاصًّا

يأتي ذلك في خطوة إنسانية وتربوية تعكس عمق الاهتمام والرعاية التي يستحقها أبناؤنا من ذوي الهمم، حيث تولي الدولة المصرية ملف ذوي الاحتياجات الخاصة اهتمامًا خاصًا ضمن جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية والدمج التعليمي في ظل رؤية شاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يضع رعاية ذوي الهمم في مقدمة أولويات التنمية تأكيدًا على أن تعليم ذوي الهمم لا يكتمل إلا بتوفير بيئة صحية وغذائية متكاملة تدعم هؤلاء الطلاب وتمنحهم فرصًا متساوية للنمو والتعلم.

وكان في استقبال الوفد بالمدرسة كمال عبد القادر مدير إدارة بلقاس التعليمية، والدكتور محمد العشري وكيل الإدارة.

تجهيز المطبخ على أعلى مستوى لتجهيز الوجبات المطهية الساخنة

تم تجهيز المطبخ على أعلى مستوى لتجهيز الوجبات المطهية الساخنة لأبناء مدرسة التربية الفكرية بإدارة بلقاس التعليمية فقد باتت الوجبة اليومية المطهية واقعًا ملموسًا يملأ القلوب دفئًا ويمنح التلاميذ شعورًا بالأمان والانتماء ويعزز من جودة حياتهم المدرسية.

يذكر أن هذا الإنجاز لم يكن مجرد توفير غذاء بل هو رسالة حب واحتواء وتجسيد عملي لحقهم في بيئة تعليمية متكاملة تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم، كما أن الوجبة المطهية تضمن لهم التغذية السليمة وتراعي احتياجاتهم الصحية والنفسية وتساعد على رفع مستوى التركيز والتحصيل الدراسي.

وأبدي مدير المديرية إعجابه وفخره بهذا الإنجاز العظيم موجهًا كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحويل هذا الحلم إلى حقيقة ولكل يد امتدت بالعطاء لتزرع البهجة في وجوه الأطفال.

