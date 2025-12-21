رئيس الشيوخ يستعرض الدور التاريخي للمجلس في الحياة النيابية والتشريع

18 حجم الخط

ألقى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة استعرض فيها الدور التاريخي لمجلس الشيوخ في الحياة النيابية.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، ومما جاء فيها:

اسمحُوا لي قبلَ أن نشرعَ في مناقشةِ مشروعِ القانونِ المعروضِ، أن أؤكدَ من جديدٍ على رسالتِنَا الدستوريةِ الساميةِ، ودورِنَا المحوريِّ، في إثراءِ الحياةِ النيابيةِ المصريةِ.

لقد عادَ مجلسُ الشيوخِ إلى مسارِهِ التاريخيِّ ليمثلَ حكمةَ التجربةِ وعمقَ الرؤيةِ وبصمةَ العلمِ، والتخصصِ.

مشروعاتِ القوانينِ

وتابع: وعلى ذلكَ؛ فقد عهدَ الدستورُ لمجلسِكُم الموقرِ آلياتٍ عديدةً لممارسةِ مهامِّهِ،ةمنها أخذُ رأيِهِ في مشروعاتِ القوانينِ، باعتبارِهَا آليةً مهمةً لتعزيزِ جودةِ العملِ التشريعيِّ من خلالِ مراجعةٍ تشريعيةٍ أكثرَ شمولًا، تضمنُ صياغةً قانونيةً متقنةً ورصينةً، تسعى لإحكامِ الصياغةِ، وضبطِ العباراتِ وإعادةِ النظرِ في الترتيبِ والتقسيمِ لتحقيقِ الاتساقِ والمنطقِ بينَ أحكامِ مشروعِ القانونِ وإزالةِ ما قد يشوبُهُ من غموض.

وأضاف: لن تكتملَ فاعليةُ هذهِ الآليةِ إلا ببذلِ العنايةِ الفائقةِ في الدراسةِ والتحليلِ وفحصِ دقائقِ الأمورِ التشريعيةِ قبلَ كُليّاتِهَا... مما يجعلُ مجلسَكُم داعمًا حقيقيًّا لمسارِ التشريعاتِ الوطنيةِ.

وتابع: علينا أنْ نُدركَ حجمَ المسئوليةِ الملقاةِ على عاتقِنَا لإصدارِ تشريعاتٍ منضبطةٍ تحققُ الصالحَ العامَّ، كما علينا أيضا أنْ نُدركَ أنَّ التعاونَ البناءَ بينَ المجلسِ والحكومةِ ليسَ ترفًا سياسيًّا، بل ركيزةً أساسيةً لنجاحِ العمليةِ التشريعيةِ، وهو ما يستلزمُ مناقشاتٍ موضوعيةٍ تتقبلُ تعددَ الآراءِ، وتستهدفُ الوصولَ إلى أفضلِ النصوصِ القانونيةِ.

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

وأضاف: نشرعُ الآنَ في نظرِ تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ ومكتبِ لجنةِ الطاقةِ والبيئةِ والقوى العاملةِ؛ بشأنِ مشروع قانون بتعديلِ بعضِ أحكامِ قانونِ الكهرباءِ المشارِ إليهِ. وإذ ندركُ جميعًا أن الطاقةَ –وفي القلبِ منها الكهرباءُ- هي عصبُ البنيانِ الاقتصاديِّ للدولةِ، وركيزةُ استقرارِ مرافقِهَا؛ فإن حمايةَ مقدراتِ هذا القطاعِ من أيِّ استنزافٍ باتَتْ ضرورةً قصوى تستوجبُ تحصينَهُ بسياجٍ تشريعيٍّ منيعٍ.

