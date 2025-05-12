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تعليم الفيوم: تجربة الوجبات الساخنة نتاج تعاون مع الصحة والتضامن وبنك الطعام

وجبات ساخنة للمرحلة
وجبات ساخنة للمرحلة الابتدائية، فيتو

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم: إن تجربة الوجبة الساخنة التي أعلن عن تعميمها الوزير، بدأت  في  عدد من مدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية، بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية التضامن الاجتماعي، وبنك الطعام المصري، ومديرية الصحة والسكان بالفيوم.

 دور التربية والتعليم

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اتخذت عدة تدابير لإنجاح التجربة، هي توفير قاعة للطعام فى كل مدرسة، وتزويدها بالطاولات، والستائر، والشبابيك، والمراوح، وتوفير حنفيات وصابون لغسل الأيدي، على أن تكون غرفة الإطعام قريبة من مصدر المياه، وتركيب أسلاك علي الشبابيك، تنظيم وقت تناول الوجبة من 10 إلى 15 دقيقة للفصل الواحد، تضع كل مدرسة خطة لعملية الإطعام حسب عدد القاعات المخصصة.

دور مديرية التضامن

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن مديرية التضامن الاجتماعي وفرت، الوجبات بالتنسيق مع الموردين، كما وفرت شيفات للتوزيع على التلاميذ، ووفرت عمال لجمع بواقي الطعام والتخلص منه بطريقة آمنة.

دور مديرية الصحة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن  مديرية الصحة والسكان، تشرف علي عملية تجهيز الوجبات في المطاعم المتعاقد معها، كنا تشرف علي عملية التوزيع، ويتم تحليل عينات الطعام بمعاملها بشكل مستمر.

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ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى أن بنك الطعام المصري شريك أساسي مع مديرية التضامن الاجتماعي في توفير وتمويل الوجبات.

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