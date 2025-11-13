بعد مهزلة الفصل، قرار من تعليم الدقهلية ضد طالبة ومعلمة بإحدى مدارس المنصورة

18 حجم الخط

قررت إدارة شرق المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية فصل طالبة بمدرسة منشاة السلام بكفر الأعجر مركز محلة دمنة لمدة أسبوع وفق لائحة الانضباط المدرسي عمل صدر منها من اعتداء لفظي على إحدى المدرسات داخل الفصل الدراسي.

كما قررت إدارة شرق المنصورة التعليمية نقل المعلمة في واقعة الطالبة لمدرسة محمد أنيس الثانوية بميت مزاح بعد تعديها على الطالبة بالضرب المبرح.

واستغاثت طالبات مدرسة منشاة السلام بكفر الأعجر مركز محلة دمنة التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية بما شهدته المدرسة داخل الفصل الدراسي من اعتداء معلمة على الطالبة المذكورة بالضرب المبرح ورد الطالبة عليها بالاعتداء لفظيا.

واستنكرت طالبات المدرسة الواقعة قائلين “إزاي معلمة المفروض تكون قدوة توصل إنها تعتدي جسديًّا على بنت قد أحفادها؟ احنا مش هنسكت”.

