تقارير: مايلي سايرس تفكر في الزواج سرًا

أفادت تقارير صحفية، بأنّ النجمة الأمريكية مايلي سايرس، لا ترغب في إقامة حفل زفاف تقليدي.

وذكرت التقارير، أن مايلي سايرس، وخطيبها ماكس موراندو، يُقدّران حبهما أكثر من حفل زفاف ضخم، وأنهما ليسا في عجلة من أمرهما للزواج، مشيرة إلى أن الثنائي يُفكّران في الزواج سرًا، أو في شيء أكثر خصوصية، وأن مايلي لا ترغب في أن تكون عروسًا تقليدية مرة أخرى، كما فعلت في زواجها الأول.

خطوبة مايلي سايرس وماكس موراندو

واعلنت مايلي سايرس، خطوبتها، من ماكس موراندو عبر موقع انستجرام، بعد أن نشرت صورتها وهي تضع خاتم الخطوبة في إصبعها، وذلك بعد علاقة عاطفية استمرت لـ ٤ سنوات.

وحرص والد ماكس موراندو، علي تهنئة الثنائي بخطوبتهما، عبر نشره صورة ليد مايلي سايرس، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، وأرفقها بتعليق “مبروك لكما”، وإيموجي لـ “خاتم زواج”.

مايلي سايرس: جدول أعمالي ممتلئ لـ 4 سنوات قادمة

في سياق متصل، كشفت النجمة مايلي سايرس، أن جدول أعمالها ممتلئ لـ٤ سنوات قادمة، وتحديدا حتى عام ٢٠٢٩.

وذكرت مايلي، في لقاء مصور، أنها كانت ترغب في أخذ استراحة لفترة من الزمن، وعند مراجعة جدول أعمالها اكتشفت أن لديها التزامات حتى عام ٢٠٢٩.

مايلي سايرس تروج لأغنية Secrets بالزهور

في سياق متصل، أرسلت مايلي سايرس الزهور، وملاحظة مكتوبة بخط اليد إلى معجبيها أثناء إعلانها عن أغنيتها الجديدة "Secrets".

وأطلقت النجمة الأمريكية مايلي سايرس، إعلانا تشويقًا لأغنيتها الجديدة "Secrets"، والتي روجت لها بطريقة مبتكرة، حيث أرسلت زهورًا، ورسائل مكتوبة بخط اليد إلى معجبيها.

وأهدت مايلي أغنية Secrets، إلى والدها، الموسيقي الشهير بيلي راي سايرس، بعد مصالحتهما، بمناسبة عيد ميلاده الرابع والستين.

مايلي تكشف سبب عدم رغبتها في القيام بجولة غنائية

وكشفت مايلي عن سبب عدم قيامها بجولة فنية كبيرة للترويج لألبومها الجديد.

حيث قالت مايلي: "أتمنى لو كانت لديّ الرغبة، لكنني لا أملكها.. كما لا أعتقد أن هناك بنية تحتية تدعم الفنانين.. من الصعب الحفاظ على الرصانة أثناء السفر، وهي ركنٌ بالغ الأهمية في حياتي.. الناس يفقدون حياتهم وعقولهم. من الصعب جدًا الحفاظ على الصحة النفسية".

مايلي سايرس أول فنانة من مواليد التسعينيات تحصل على نجمة في ممشى المشاهير

أصبحت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، أول نجمة من مواليد التسعينيات تحصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود.

وذكر عدد من المواقع الصحفية أنه من المقرر أن تحصل مايلي سايرس على نجمة في ممر المشاهير، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما يعد تكريما لها على مسيرتها الفنية المتميزة.

