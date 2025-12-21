الأحد 21 ديسمبر 2025
محافظات

رئيس مدينة الزقازيق يتابع أعمال ترميم كوبري الصاغة بالشرقية

رئيس الزقازيق يتابع بدء أعمال ترميم كوبري الصاغة بالشرقية
 تساقطت بعض الأجزاء الأسمنتية من أسفل كوبري الصاغة بالزقازيق محافظة الشرقية، مما مثل تهديدًا لسلامة المارة وحركة المركبات بالطريق السفلي ومنطقة الصاغة الحيوية وعلى الفور تحرك شعبان أبو الفتوح  رئيس مركز الزقازيق للبدء في أعمال الترميم اليوم بشكل عاجل.

محافظ الشرقية يجري حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية ببلبيس

تأثر بعض الأجزاء الإنشائية 

 وكشف  شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وأنه تفقد برفقته عبد العاطي عبد الفتاح، رئيس حي أول الزقازيق، كوبري الصاغة ورصدا حاجة جسم الكوبري لتدخل فوري نتيجة تأثر بعض الأجزاء الإنشائية، وعلى الفور بدأت الأطقم الفنية المختصة اليوم بأعمال الترميمات العاجلة بـالكوبري، وذلك في إطار حرص رئاسة المركز والحي على سلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة.

 

 تجهيز السطح الأسفل للكوبري

  وقال إنه تم البدء فورًا في إزالة القشور الأسمنتية المتهالكة المعرضة للسقوط وتأمين المنطقة، وتجهيز السطح الأسفل للكوبري لأعمال الحقن والترميم بمواد إنشائية متخصصة لتدعيم الهيكل ومنع أي تساقط مستقبلي بالتنسيق بين رئاسة المركز ورئاسة حي أول لتأمين حركة المواطنين أسفل الكوبري خلال فترة العمل. 

محافظ الشرقية يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات النواب بثاني أيام جولة الإعادة

 أرواح المواطنين أولوية قصوى 

أكد شعبان أبو الفتوح أن البدء الفوري في الأعمال الترميم اليوم هو نتاج التنسيق المستمر مع رئاسة حي أول، مشددًا على أن الحفاظ على أرواح المواطنين أولوية قصوى، فيما أكد عبد العاطي عبد الفتاح على رئيس الحى استمرار التواجد الميداني حتى الانتهاء من كافة أعمال الترميم وضمان سلامة المارة بالمنطقة.

