حوادث

حبس عاطل ضبط بحوزته 20 فرش حشيش بقصد الاتجار بالجيزة

 قررت نيابة الجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه وبحوزته 20 فرشا من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، في منطقة المنيرة الغربية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تمكنت من ضبط المتهم عقب ورود معلومات لقسم الشرطة تفيد بقيامه بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه من نطاق المنيرة الغربية مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم إعداد مأمورية أمنية، أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته 20 فرشا من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسه على ذمة القضية. 

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

