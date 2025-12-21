إحالة شبكة لاستغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة للمحاكمة

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بإحالة شبكة لاستغلال الأطفال في أعمال التسول وإجبارهم على بيع السلع بالجيزة، للمحاكمة.

ضبط تشكيل عصابي بتهمة التسول

وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث في ضبط مجموعة تضم 6 رجال و5 سيدات، بينهم 7 لهم معلومات جنائية، بعد تورطهم في استغلال أطفال أحداث ودفعهم للتسول وبيع السلع للمارة بطريقة إلحاحية داخل نطاق الجيزة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء استغلالهم، حيث تبين إجبارهم على النزول للشارع والاعتماد عليهم كمصدر ربح غير مشروع، واعترف المتهمون خلال التحقيق بممارسة النشاط.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وتم تسليم الأطفال لذويهم وتعهدهم بحسن رعايتهم، بينما جرى التنسيق لإيداع من تعذر الوصول لأسرهم بإحدى دور الرعاية المختصة.

الأمن يكشف ملابسات خطف طفلة وإجبارها على التسول بالقاهرة

وفي وقت سابق، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام طفلة باستجداء المارة والادعاء بكونها مختطفة من أهليتها بالقاهرة.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط (سيدة وبصحبتها الطفلة – مقيمتين بدائرة قسم شرطة البساتين).

وبسؤالها أفادت بأن الطفلة ابنة شقيقتها "تم ضبطها"، وتركتها شقيقتها بصحبتها للتسول، وبسؤال "والدة الطفلة" قدمت شهادة ميلادها، وتم تسليمها الطفلة وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.

