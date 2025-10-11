السبت 11 أكتوبر 2025
حوادث

حبس مسن تعدى على موظفة بنك داخل ميكروباص بالمنيرة

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة مع مسن في اتهامه بالتعدي على موظفة بنك شهير داخل ميكروباص بالمنيرة الغربية.

وأمرت النيابة باستدعاء المجني عليها لمواجهتها بأقوال المتهم، وأمرت النيابة بحجز المتهم 24 ساعة علي ذمة التحريات. 

اتهام مسن بالتعدي على موظفة بنك شهير 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد نجحت في القبض على مسن، لاتهامه بالتعدي على موظفة ببنك شهير داخل ميكروباص بالمنيرة الغربية.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من قسم شرطة المنيرة الغربية يفيد بتعرض موظفة بأحد البنوك الشهيرة للاعتداء داخل ميكروباص على يد مسن بالمنيرة الغربية ولا مس مناطق حساسة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة حيال الواقعة.

