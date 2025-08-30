أثارت مخاوف المصريين، شراقي يكشف سر تصريحات الحكومة بخفض حصة الفرد من المياه يوميًا

حصة المصري من المياه، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن سر التصريحات التي أطلقتها الحكومة، بشأن ترشيد استهلال المياه للفرد من 250 إلى 150 لترا فقط، الأمر الذي أثار مخاوف المصريين.

سر خفض الحكومة لحصة الفرد من المياه

وأكد الدكتور عباس شراقي أنه برغم أن معدل استهلاك المياه الذي يتم ضخه يوميًا للفرد يصل إلى 274 لترا، لكن الواقع أن ما يصل إلى المواطن ربما أقل من 100 لتر يوميًا، حيث بفقد حوالى 25% منها من خلال التسريب من مواسير المياه لأسباب عديدة.

نصيب المصري من المياه يوميًا، فيتو

وقال الدكتور عباس شراقي عن المقصود عن تصريحات الحكومة بشأن ترشيد استهلاك المياه للفرد: "ما المقصود بترشيد استهلاك المياه من 250 إلى 150 لتر/يوم للفرد؟.. أثارت التصريحات الأخيرة بأن الحكومة تهدف إلى تخفيض استهلاك نصيب الفرد من المياه من 250 إلى 150 لترًا يوميًا، مخاوف البعض من إصدار قرارات تحد من الاستخدامات المنزلية الحالية".

وأضاف الدكتور عباس شراقي "الاستهلاك المنزلى على مستوى العالم يعد ضئيلًا مقارنة بالاستخدامات الزراعية والصناعية، بمتوسط 10% من إجمالى الاستخدامات المائية، التى تذهب معظمها إلى الزراعة بين 50% فى الدول الصناعية وأكثر من 90% فى الدول النامية، وفى مصر 80%".

حجم المياه التي تصل يوميًا للفرد المصري

وعما يتم ضخه يوميًا من المياه للفرد المصري، قال عباس شراقي: "تضخ مصر سنويا (2024) حوالى 11.1 مليار متر مكعب فى شبكات مياه الشرب، من حوالي 3050 محطة مياه شرب، بمتوسط 100 متر مكعب للفرد سنويًا لعدد سكان 110 مليون نسمة، بمعدل استهلاك يومى 274 لتر".

مصادر المياه في القرى، فيتو



وأوضح عباس شراقي: "رغم أن هناك عدد غير قليل فى بعض القرى المصرية يستهلك مياه ليست من الشبكة القومية من خلال المياه الجوفية "طلمات"، وهذا يعتبر استهلاك مرتفع جدًا بالنسبة لمتوسط الاستهلاك العالمى الذى يتراوح بين 100 – 150 لتر".

وكشف عباس شراقي عن حجم المياه التي تصل يوميًا للفرد المصري، فقال: "الواقع أن مايصل إلى المواطن ربما أقل من 100 لتر يوميًا، حيث بفقد حوالى 25% منها من خلال التسريب من مواسير المياه لأسباب عديدة، مثل وجود كسر أو تهالك الشبكة، مع استخدام كمية أخرى فى عمليات البناء ورى بعض الحدائق الصغيرة وغسيل السيارات والهدر المنزلى".

وأكد عباس شراقي "وتهدف الدولة في إطار جهودها من تحسين كفاءة استخدام المياه المتاحة فى مواجهة محدودية الحصة السنوية من المياه، والنمو السكانى المتزايد، إلى زيادة وعى المواطن لترشيد الاستهلاك فى المزارع أو المنازل أو المصانع، وتحسين كفاءة منظومة شبكة مياه الشرب وتوزيعها، وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد ليصبح الاستهلاك اليومى للفرد 150 لتر دون أن يتأثر الاستهلاك الفعلى للمواطن".

