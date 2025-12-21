الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقاهرة

محافظ القاهرة، فيتو
محافظ القاهرة، فيتو
18 حجم الخط

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 - 2026 للمرحلة الابتدائية في المنيا

قائمة ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات


وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.


جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

وأشارت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه ستعقد امتحانات المستوى الرفيع، والمواد التى لا تضاف إلى المجموع لصفوف النقل يومي السبت ٣ يناير، والأحد ٤ يناير ٢٠٢٦، وسيؤدي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي وما يعادله الإمتحانات في الفترة من السبت ١٠ يناير حتى الإثنين ١٢ يناير، بيما يؤدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله الامتحانات في الفترة من  السبت ١٠ يناير حتى الأربعاء  ١٤ يناير، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهني وما يعادله فى الفترة من السبت ١٠ يناير حتى الأربعاء ١٤ يناير، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس ١٥ يناير حتى الخميس ٢٢ يناير،  وامتحانات النقل للتعليم الفني من السبت ١٠ يناير حتى الخميس ٢٢ يناير، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من السبت ١٠ يناير إلى الخميس ١٥ يناير.

وأشارت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستتوقف أيام ٦، و٧، و٨ يناير ٢٠٢٦ ( أعياد الميلاد ) ويوم الإثنين الموافق ١٩يناير ٢٠٢٦ عيد الغطاس.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة التربية والتعليم بالقاهرة الفصل الدراسي الاول إمتحانات الفصل الدراسي الاول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 د إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسى الاول

مواد متعلقة

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025-2026 بجامعة القاهرة

جدول امتحانات النقل الثانوي العام والبكالوريا بالقليوبية

تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات الإعدادية

الأكثر قراءة

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب والقنوات الناقلة

افتتاح كأس الأمم الأفريقية، موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقناة الناقلة

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مصر تعلن للعالم بدء فصل الشتاء من الأقصر، تفاصيل الاحتفال بتعامد الشمس على معبد الكرنك (صور)

مصر تتقدم 47 مركزًا في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025

إعلام فلسطيني: استشهاد 400 منذ دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ أكتوبر الماضي

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تكشف أبرز مميزات القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج أو العمرة

في ذكرى رحيل الشيخ علي محمود، محطات في حياة سيد القراء وإمام المنشدين

دعاء للصائمين في أول أيام شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads