قائمة ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، والمعاهد، لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بإعلان قائمة ضوابط امتحانات التيرم الأول، لضمان سير العملية الامتحانية بشكل صحيح ومنتظم.

وانطلقت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025-2026 ببعض الكليات بالجامعات اعتبارا من اليوم، على أن تنتهي الامتحانات يوم 22 يناير القادم بجميع الجامعات.

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور عشرة دقائق من بدء الوقت المحدد الموعد الامتحان.

لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية.

ممنوع دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والإخلال بنظام الامتحان.

عدم استخدام القائمين على شئون اللجان والمراقبين للهواتف المحمولة أثناء سير الامتحانات.

مراعاة تعليمات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروسات الموسمية.

ممنوع التدخين داخل اللجان قطعيًا.

لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

علي جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان والتواجد قبلها بوقت كافي حفاظًا على مصلحتهم ومستقبلهم.

الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان مسئولية الطالب، وعلى الطالب التأكد من يوم الامتحان والساعة المحددة للامتحان وفق الجدول.

يجب أن تكون الأسئلة متناسبة مع زمن الإجابة ومراعية لمستويات الطلاب المختلفة

الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث الشكل والمضمون.

عدم سفر أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات.

توفير عدد كافٍ من المراقبين داخل اللجان.

مراعاة ظروف الطلاب من ذوي الهمم وطلاب الدمج، وتقديم كافة التيسيرات المقررة لهم وفق القواعد المنظمة.

ضرورة وجود فاصل زمني مناسب بين آخر محاضرة وبداية الامتحانات.

الالتزام بإعلان نتائج الامتحانات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ انتهاء الامتحانات.

موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسي بالجامعات

وحدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 /2026، والذي انطلق يوم 20 سبتمبر الماضي.

ووفقا للخريطة الزمنية، فإن الدراسة بالفصل الدراسى الأول تستمر لمدة 15 أسبوعًا، وتنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الاول الخميس 1 يناير 2026.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 3 يناير 2026، وتنتهي الخميس 22 يناير 2026.

وتبدأ أجازة منتصف العام بالجامعات، اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026، وتنتهي الخميس 5 فبراير 2026.

