السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قائمة ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات
18 حجم الخط
ads

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، والمعاهد، لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بإعلان قائمة ضوابط امتحانات التيرم الأول، لضمان سير العملية الامتحانية بشكل صحيح ومنتظم.

وانطلقت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025-2026 ببعض الكليات بالجامعات اعتبارا من اليوم، على أن تنتهي الامتحانات يوم 22 يناير القادم بجميع الجامعات. 

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

  • لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور عشرة دقائق من بدء الوقت المحدد الموعد الامتحان.
  • لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية.
  • ممنوع دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والإخلال بنظام الامتحان.
  • عدم استخدام القائمين على شئون اللجان والمراقبين للهواتف المحمولة أثناء سير الامتحانات.
  • مراعاة تعليمات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروسات الموسمية.
  • ممنوع التدخين داخل اللجان قطعيًا.
  • لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.
  • علي جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان والتواجد قبلها بوقت كافي حفاظًا على مصلحتهم ومستقبلهم.
  • الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان مسئولية الطالب، وعلى الطالب التأكد من يوم الامتحان والساعة المحددة للامتحان وفق الجدول.
  • يجب أن تكون الأسئلة متناسبة مع زمن الإجابة ومراعية لمستويات الطلاب المختلفة
  • الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث الشكل والمضمون.
  • عدم سفر أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات.
  • توفير عدد كافٍ من المراقبين داخل اللجان.
  • مراعاة ظروف الطلاب من ذوي الهمم وطلاب الدمج، وتقديم كافة التيسيرات المقررة لهم وفق القواعد المنظمة.
  • ضرورة وجود فاصل زمني مناسب بين آخر محاضرة وبداية الامتحانات.
  • الالتزام بإعلان نتائج الامتحانات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ انتهاء الامتحانات.

موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسي بالجامعات

وحدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 /2026، والذي انطلق يوم 20 سبتمبر الماضي.
ووفقا للخريطة الزمنية، فإن الدراسة بالفصل الدراسى الأول تستمر لمدة 15 أسبوعًا، وتنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الاول الخميس 1 يناير 2026.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 3 يناير 2026، وتنتهي الخميس 22 يناير 2026.

وتبدأ أجازة منتصف العام بالجامعات، اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026، وتنتهي الخميس 5 فبراير 2026. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إمتحانات الفصل الدراسي الاول الجامعات المصرية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول قائمة ضوابط امتحانات التيرم الأول المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الدراسى اجازة منتصف العام أجازة منتصف العام بالجامعات

مواد متعلقة

جامعة عين شمس تصدر 10 تعليمات هامة للطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025-2026 بجامعة القاهرة

موعد إجازة نصف العام 2026 وتسجيل استمارات الصف الثالث الإعدادي

أمين الأعلى للجامعات يستعرض ملامح تطوير البرامج وربطها بسوق العمل

الأكثر قراءة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي والقناة الناقلة

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

تحرك برلماني لمواجهة أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، انخفاض ملحوظ وطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

وزارة العمل تحرر 664 محضرًا لمنشآت لا تطبق الحد الأدنى للأجور

وزير الإسكان يتفقد مدينة الشيخ زايد ويبحث تطوير الطرق

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

تفسير حلم السيول في المنام وعلاقته بخير قادم ورجوع غائب

دعاء استقبال شهر رجب، وحكم التهنئة بحلوله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads