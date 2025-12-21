18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عاطل متهم بإشعال النار بسيارة مدير شركة بالقاهرة انتقاما منه 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المتهم إنه أحرق سيارة مدير الشركة انتقاما منه لإقدام الأخير على فصله من العمل.

وأضاف المتهم أنه أراد أن يشعر مالك السيارة بذات القهر الذي يشعر به، فيما أمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق.

حريق سيارة مدير شركة بالقاهرة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بالقاهرة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتحديد هوية مرتكبى الواقعة.

وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب خلافات مع مدير شركة صاحبة السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة استعراض القوة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.

أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

