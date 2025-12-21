الأحد 21 ديسمبر 2025
شهيدان بنيران الاحتلال قرب الخط الأصفر في حي الشجاعية شرقي غزة

غزة
غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط شهيدان بنيران الاحتلال قرب الخط الأصفر في حي الشجاعية شرقي غزة.

المعاناة الإنسانية في قطاع غزة مازالت مستمرة

من ناحية أخرى قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المعاناة الإنسانية في قطاع غزة ما زالت مستمرة.

وبحسب شبكة «العربية – الحدث»، أضاف جوتيريش: "القوات الإسرائيلية مازالت منتشرة في نصف قطاع غزة.. نحن بحاجة لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.. لا يمكن إغفال التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية.. عشرات العائلات بلا مأوى في أعقاب العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية.. وأجدد الدعم  لمنظمة الأونروا التي تقوم بدور كبير في دعم الشعب الفلسطيني".

وفاة 17 فلسطينيًا بينهم 4 أطفال بسبب البرد القارس في قطاع غزة

وفي يوم الأربعاء الماضي أعلن الدفاع المدني بغزة انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة.

مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقوا نتيجة السيول ومياه الأمطار

وأكد الدفاع المدني بغزة في تصريحات له أن نحو 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقوا نتيجة السيول ومياه الأمطار.

وقال الدفاع المدني بغزة: تلقينا نحو 5 آلاف نداء استغاثة منذ بدء المنخفضات وآلاف الأسر بلا مأوى بعد غرق خيامها.

وكشف الدفاع المدني بغزة وفاة 17 فلسطينيا إثر انهيار المباني في قطاع غزة بينهم 4 أطفال نتيجة البرد القارس.

