الدوري الممتاز للسيدات، المقاولون يضرب الطيران بسداسية نظيفة ويواصل التألق

اكتسح فريق سيدات المقاولون العرب نظيره فريق الطيران بسداسية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الذئاب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

أهداف مباراة المقاولون والطيران

وسيطر فريق المقاولون العرب على مجريات اللقاء منذ اللحظات الأولى، حيث افتتحت عبير حجاج التسجيل بهدف مبكر بعد دقيقة و40 ثانية فقط، لتسجّل أسرع هدف في المسابقة هذا الموسم. وواصلت عبير تألقها مسجلة هاتريك رائع، فيما أحرزت دينا خالد هدفين، وأضافت الأفريقية روز إيكونج الهدف السادس.

من جانبه، أكد الكابتن مجدي مصطفى، المشرف العام على الكرة النسائية بالنادي، أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح ونائبه المهندس محمد عادل فتحي، يقدّمان دعمًا كاملًا للفريق من أجل المنافسة على مراكز متقدمة تليق باسم وكيان نادي المقاولون العرب.

وأشاد مصطفى بالدعم الكبير الذي يقدمه الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة المختلفة يعكس روح الأسرة الواحدة داخل النادي، ويعزز طموحات الفريق نحو تحقيق موسم استثنائي.

وعبّر المشرف العام على الكرة النسائية عن رضاه التام بالمستوى الذي ظهر به الفريق خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في الأداء تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكابتن هبة رزق.

الجهاز الفني والإداري لفريق السيدات:

هبة رزق: مدير فني

محمد زيادة: مدرب عام

عمر شكر: مدرب حراس مرمى

أحمد صفا: مدير إداري

أحلام أبو الخير: أخصائي تأهيل

ويشرف على الكرة النسائية بالنادي الكابتن مجدي مصطفى، فيما يقود قطاع الناشئين الكابتن يسري عبد الغني، ويعاونه الكابتن عبد الفتاح صالح مديرًا للقطاع، بينما يتولى الإشراف العام على الكرة داخل النادي المهندس محمد عادل فتحي، نائب رئيس النادي.

