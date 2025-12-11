الخميس 11 ديسمبر 2025
رياضة

يوفنتوس يفوز على بافوس القبرصي بثنائية في دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس، فيتو
فاز يوفنتوس على بافوس القبرصي بهدفين نظيفين على ملعب "أليانز" ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

 

وأعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، تشكيل السيدة العجوز لمباراة بافوس القبرصي، ورفع يوفنتوس رصيده من النقاط  إلى 9 نقاط.

تشكيل يوفنتوس أمام بافوس

وجاء تشكيل يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: جريجوريو.

خط الدفاع: كالولو - كيلي - كووبميينيرز.

خط الوسط: مكيني - لوكاتيلي - ميريتي - كامبياسو.

خط الهجوم: زيجروفا - جوناثان ديفيد - يلدز.

الجريدة الرسمية
