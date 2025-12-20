البيض بـ 108 جنيهات، تعرف على أسعار السلع المخفضة بأسواق اليوم الواحد

18 حجم الخط

تعد أسواق اليوم الواحد إحدى المبادرات التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، من خلال إقامة سوق ليوم واحد في مناطق مختلفة، بالتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنتجين المباشرين.

وتعتمد هذه الأسواق على البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك دون وسطاء، بما يساهم في تقليل حلقات التداول وخفض الأسعار، خاصة في السلع الأساسية مثل الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والبيض والسلع التموينية.

مميزات أسواق اليوم الواحد:

وتوفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق التقليدية، فضلا عن إتاحة منتجات متنوعة بجودة مناسبة في مكان واحد، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل، بجانب دعم صغار المنتجين والمزارعين من خلال فتح منافذ بيع مباشرة لهم.

وتسهم أسواق اليوم الواحد في تحقيق التوازن السعري بالأسواق وتعزيز الرقابة على الأسعار، بما يدعم جهود الدولة في توفير احتياجات المواطنين وضبط الأسواق.

أسعار البيض بأسواق اليوم الواحد

وطرحت الجهات المنظمة لـ«سوق اليوم الواحد» كرتونة البيض للمستهلك بسعر 108 جنيهات، في إطار جهود ضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

ويأتي طرح البيض ضمن مجموعة من السلع الغذائية التي يوفرها السوق، بهدف تحقيق التوازن السعري وزيادة المعروض، مع الإقبال المتزايد من المواطنين على الشراء والاستفادة من الأسعار المخفضة.

أسعار السلع الأساسية بأسواق اليوم الواحد

وشملت التخفيضات بأسواق اليوم الواحد، طرح كيلو اللحوم السوداني الطازجة بسعر 310 جنيهات بدلًا من 320 جنيهًا، وكبدة مجمدة 400 جرام 75 جنيهًا بدلًا من 85، ولحم مفروم مجمد 500 جرام 125 جنيهًا بدلًا من 135، ولحم مكعبات مجمدة كيلو 245 جنيهًا بدلًا من 260، ودواجن برازيلية مجمدة كيلو 130 جنيهًا بدلًا من 140، وتونة 25 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.

كما طرحت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها زيت خليط سما 700 مل بسعر 50 جنيهًا بدلًا من 53، وزيت سما 900 مل 64 جنيهًا بدلًا من 69، وزيت ميكسولا 1 لتر 66 جنيهًا بدلًا من 70، وزيت دوار الشمس سما 1 لتر 69 جنيهًا بدلًا من 75، وزيت دوار الشمس سما 5 لترات 325 جنيهًا بدلًا من 350 جنيهًا.

وفي مجال المنظفات، تم طرح صابون تواليت روزا 90 جم بسعر 7.5 جنيهات بدلًا من 9 جنيهات، وهاتريك عالي الرغوة 2.5 كيلو بسعر 60.5 جنيه بدلًا من 70، وسوائل تنظيف هاتريك 1 لتر 20 جنيهًا بدلًا من 25، وشاور 1 لتر 38.5 جنيهًا بدلًا من 42 جنيهًا، ومنعم ملابس 1 لتر 21 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا.

افتتاح أسواق اليوم الواحد بحدائق الأهرام

وافتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سوق اليوم الواحد بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة الأسواق المخفضة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، كما تم تفقد 19 سوقا لليوم الواحد لعدد من مراكز وإحياء محافظة الجيزة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويشارك في السوق 22 شركة من شركات القطاع العام، إلى جانب نحو 8 شركات من القطاع الخاص، ويضم السوق 40 باكية، بالإضافة إلى أماكن مخصصة لانتظار السيارات المتنقلة، ويقام السوق عند البوابة الأولى لمنطقة حدائق الأهرام "مدخل التجنيد"، بما يسهم في زيادة المعروض وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم.

ويشمل سوق اليوم الواحد طرح كافة السلع الأساسية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين، من بينها السمنة، والزيت، والسكر، والأرز، واللحوم، والبيض، وغيرها من السلع الغذائية، وذلك بتخفيضات كبيرة مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، وبالتعاون مع شركات القطاعين العام والخاص.

وأشار الوزير إلى أن سوق اليوم الواحد بمنطقة حدائق الأهرام سيتم تنظيمه بشكل دوري، بما يضمن استدامة توفير السلع للمواطنين، ويعزز من دور هذه الأسواق كأحد الآليات المهمة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع المحافظات، التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وضمان توافرها بشكل مستمر.

