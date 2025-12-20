حملات تموينية ببني سويف تضبط مخالفات البقالة والأنشطة العامة وتحرر عشرات المحاضر

18 حجم الخط

شنّت إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين في بني سويف، تحت قيادة حسن القماش مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة، سلسلة حملات تفتيشية على البقالة والمحلات التجارية، تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وإشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية.

وشملت الحملة الأولى، التي جرت بالتعاون مع إدارة تموين الفشن ومرافقة قوة من مباحث التموين، تحرير 2 تقرير للبقالة لعدم الإعلان عن مواعيد العمل الرسمية، و3 تقارير لعدم منح المواطنين بون صرف، و2 تقرير لعدم وجود سجل زيارات، و2 تقرير لعدم ممارسة النشاط بشكل معتاد.

كما شملت الحملات تفتيش المحلات والأنشطة العامة، وأسفرت عن تحرير 2 محضر لعدم إعلان أسعار السلع، و2 محضر لعدم حمل الشهادة الصحية، بالإضافة إلى ضبط وبيع بروتينات ومكملات غذائية للدواجن منتهية الصلاحية بعدد 20 عبوة مختلفة الأحجام، تراوحت ما بين 500 جرام و1000 جرام.

وفي إطار حملة مماثلة بالتعاون مع إدارة شرق النيل بقيادة أحمد عبد السلام، تم تحرير 2 محضر لعدم إعلان الأسعار، و6 محاضر لعدم حمل الشهادة الصحية، ضمن جهود المديرية لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.