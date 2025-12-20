مسئول روسي كبير يتوجه إلى ميامي لبحث تسوية أوكرانيا

18 حجم الخط

كشف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مبعوث الرئيس الروسي كيريل دميترييف أنه في طريقه إلى ميامي الأمريكية لجولة جديدة من المباحثات حول تسوية أوكرانيا.

دميترييف يتوجه إلى ميامي لبحث تسوية أوكرانيا

وأعرب دميترييف في منشور على "إكس" عن تفاؤل حذر بالمحادثات، وأرفق المنشور بفيديو يظهر أشعة الشمس تتسرب عبر سحب رعدية.

وكتب: "في طريقي إلى ميامي، فيما يحاول دعاة الحرب يائسين تقويض خطة السلام الأمريكية. استذكرت هذا الفيديو من رحلتي السابقة.. بصيص أمل يشق غيوم العاصفة".

المباحثات الأمريكية الأوكرانية لتسوية الأزمة

ومن المقرر أن يلتقي دميترييف مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، حسب موقع "أكسيوس".

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته التوجه إلى فلوريدا، مما يشير إلى احتمال انعقاد قمة أو مشاورات رفيعة المستوى هناك.

لقاء بوتين مع ويتكوف وكوشنر

واستقبل الرئيس فلاديمير بوتين المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر في الكرملين مطلع ديسمبر الجاري، حيث ناقش الطرفان مبادرة واشنطن للسلام لأكثر من خمس ساعات وأشار بوتين إلى أن الخطة الأمريكية تشمل 27 نقطة في أربع حزم، كما أعلن مؤخرا قبول روسيا المبدئي لخطة واشنطن على أن تتحقق جميع أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

