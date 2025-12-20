زيلينسكي: قواتنا ستبقى في دونباس حتى التوصل إلى اتفاق شامل

18 حجم الخط

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قوات بلاده ستبقى في المناطق التي تسيطر عليها في دونباس ولن تغادرها قبل التوصل إلى اتفاق شامل يضمن مصالح أوكرانيا، مشددًا على أن الأمن والاستقرار في هذه المناطق يمثل أولوية قصوى.

زيلينسكي يدعو لاجتماع ثلاثي يضم روسيا لحسم القضايا المعقدة

وأشار زيلينسكي إلى أنه لا يمانع عقد اجتماع ثلاثي يشمل أوكرانيا وروسيا ودول وسيطة أخرى، نظرًا لأن هناك قضايا معقدة يجب حسمها عبر الحوار والتفاوض المباشر بين الأطراف المعنية.

دعم الاجتماع إذا أدى لتبادل الأسرى الأوكرانيين والروس وتمهيد الطريق لمحادثات القادة

وأضاف أن أوكرانيا تدعم أي اجتماع ثلاثي إذا أسهم في تبادل أسرى الحرب أو مهد الطريق لإجراء محادثات على مستوى القادة، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تحقيق السلام والاستقرار دون التنازل عن الحقوق الوطنية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم السبت، أن كل من قطر وتركيا أبدتا رغبة واضحة في المشاركة بالجهود المبذولة لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى أهمية الدور الوسيط الذي يمكن أن تلعبه الدول الفاعلة دوليًا وإقليميًا لتسهيل التهدئة وحماية المدنيين.

جهود دبلوماسية متواصلة لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا

وأوضح زيلينسكي أن الخطوة تأتي ضمن مسار التفاوض الدولي المتواصل، حيث تسعى الأطراف كافة إلى التوصل إلى حلول دبلوماسية تُنهي التصعيد العسكري وتضمن استقرار المنطقة. وأكد أن مشاركة قطر وتركيا قد تعزز قنوات التواصل مع الأطراف المختلفة وتسهيل الحوار السياسي.

