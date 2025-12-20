إحالة عصابة السرقة بالإكراه واستعراض القوة في المطرية للجنايات

18 حجم الخط

أمرت نيابة المطرية بإحالة 4 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه وحيازة سلاح ناري واستعراض القوة إلى محكمة جنايات القاهرة.

وكان قسم شرطة المطرية قد تلقى بلاغا من مواطن يفيد سرقته من قبل تشكيل عصابي بالإكراه أثناء سيره في أحد شوارع المنطقة بدائرة القسم وتهديده بسلاح ناري فرد خرطوش.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين وتبين أنهم 4 عاطلين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش صالحة للاستخدام و3 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وحيازتهم السلاح الناري بقصد التشاجر واستعراض القوة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص وفقا للقانون

ووفق المادة (26 مكررًا) من قانون الأسلحة والذخائر، يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحًا ناريًا أو أيًا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (2، 3، 4) من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى.

وإذ وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 فتكون العقوبة إعدام.

ويقصد بالجلب في تطبيق أحكام هذه المادة إدخال سلاحًا ناريًا أو أي من أجزائه أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها للبلاد بأية طريقة غير مشروعة عبر الحدود أو المنافذ المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.