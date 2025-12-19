السبت 20 ديسمبر 2025
مصرع شاب بطلق ناري وإصابة آخر بطعنات بمشرط ومطواة في الدقهلية

نقل الجثة والمصاب،وفيتو
 لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه بطلق ناري في مركز المنزلة، فيما أُصيب آخر في العقد الرابع من عمره بجروح متفرقة إثر اعتداء بمشرط ومطواة في مركز المطرية، بـ محافظة الدقهلية.

 

مصرع شاب بطلق ناري في المنزلة

 شهدت قرية النسايمة التابعة لـ مركز المنزلة واقعة مأساوية، حيث لقي شاب في نهاية العقد الثاني من عمره مصرعه بطلق ناري بجوار معهد أبناء الشرطة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب بطلق ناري بجوار معهد أبناء الشرطة بقرية النسايمة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين مصرع الشاب أحمد سمير الكناني، 19 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري في منطقة الرقبة، أدى إلى إصابة النخاع الشوكي وحدوث تهتك بالرقبة، ما تسبب في وفاته في الحال.
وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى المنزلة العام، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إصابة شاب في المطرية إثر اعتداء بمشرط ومطواة

 وفي سياق آخر، شهد شارع بورسعيد بمركز المطرية إصابة شاب في العقد الرابع من عمره، عقب تعرضه لاعتداء من آخرين باستخدام مشرط ومطواة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شاب إثر اعتداء بأدوات حادة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وبالفحص، تبين إصابة الشاب محمد ع. م. ال، 34 عامًا، بجرح قطعي في الرأس من الجهة اليسرى نتيجة اعتداء بمطواة، بالإضافة إلى جرح شبه نافذ بالصدر باستخدام مشرط.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى المطرية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن الواقعتين المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

